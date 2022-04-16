На 51-у добу Росія програла війну, питання - в оформленні поразки, - Арестович

Арестович заявив про поразку Росії у війні / скріншот, УНІАН

Росії програла у війні проти України, але поки не зрозуміло, як буде оформлятися її поразка.

З такою заявою виступив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Однією з причин цього Арестович назвав серйозні проблеми з технікою у РФ.

"По мобілізації в Росії. Замаячила йде техніка-БТР-60,"Град-1". Це техніка 60-х років. Це про те, що "ми зараз мобілізуємося і все в труху". Більше ніде немає такого, це було в найбільш відсталих частинах, немає техніки. Мобілізуй, не мобілізуй ... у Росії проблеми з технікою", – розповів Арестович.

читайте також"Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії"Тобто це кінець війні, вона програна. Тобто ми можемо сказати, що на 51-у добу Росія програла війну. Все. Питання - в оформленні поразки, мені дуже цікаво подивитися, як вони будуть вирішувати це завдання", – зазначив радник глави ОП.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь у разі атаки по столиці України-Києву. За його словами, на кожен постріл по наших органах управління, "у нас знайдеться своя різьба".

Також радник глави ОПУ говорив, що передчасна смерть президента РФ Володимира Путіна невигідна Україні. Було б краще, якщо російський диктатор прожив хоча б рік.

Читайте також: