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Через великі втрати окупанти шукають поповнення в Придністров'ї - британська розвідка

10 квітня 2022, 11:24

Ще 2 квітня в Генштабі ЗСУ говорили, що Росія активізує свій окупаційний корпус, розміщений в Придністров'ї - в Британії інформацію підтверджують.

Сухпай
Сухий пайок армії окупантів / УНІАН

Для того, щоб повністю компенсувати втрати у війні проти України, російські агресори поповнюють склад за рахунок військовослужбовців, які знаходяться в запасі останні десять років. Таке повідомлення опублікувало в сервісі мікроблогів Twitter у неділю, 10 квітня, британське міністерство оборони з посиланням на спецслужби країни.

"Зусилля по збільшенню військової потужності також включають спроби залучення (людей до участі в бойових діях на боці Росії ‒ Главред) в регіоні Придністров'я в Молдові", - йдеться в повідомленні.

До слова, ще 2 квітня Генштаб ЗСУ говорив, що Росія активізує свій окупаційний корпус, розміщений в Придністров'ї.

"Відзначена передислокація російських військ і підрозділів так званої Придністровсько-Молдавської Республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу і, можливо, бойових дій проти України", - йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що керівник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що в невизнаній республіці Придністров'я відбувається підготовка російських військових.

Однак, за його словами, вторгнення з цього напрямку в найближчі дні малоймовірно.

"З приводу останніх повідомлень про можливе вторгнення в Одеську область російських військ з території Придністров'я: нам відомо про підготовку росіян в цьому регіоні. Ці дії спрямовані на сковування частини військ на Одещині, щоб перешкодити нашим наступальним діям за іншими напрямками. Напруга залишається, але в найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна. Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", - заявив він.

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Автор: Єгор Бунін
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Придністров'я військова агресія РФ війна Росії та України
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