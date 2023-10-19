Війна в Ізраїлі не врятує Кремль і Путіна - Telegraph

Британський відставний полковник Річард Кемп заявив, що ЗС країни-агресора РФ залишаються в дуже важкому становищі через півтора року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це він написав у своїй статті для британського видання The Telegraph.
Кемп пише, удари західними ракетами ATACMS по аеродромах ворога в окупованих Луганську і Бердянську сильно принизили Кремль.
Російський диктатор Володимир Путін намагається використовувати війну між Ізраїлем і терористами Хамасу ‒ для того, щоб отримати вигоду для себе.
За його словами, глава Кремля хоче домовитися про припинення вогню, щоб отримати репутацію миротворця і збільшити вплив Росії на Близькому Сході.
"Людина, відповідальна за пролиття величезної кількості крові по всьому світу, і особливо в Україні, тепер говорить: "зараз важливо зупинити кровопролиття"", — зазначив Кемп.
Експерт зазначив, що війна Ізраїлю проти Хамасу може надати Кремлю короткочасну вигоду. Однак зараз Захід об'єднується навколо Ізраїлю, а РФ на його тлі виглядає "аутсайдером".
"Якщо вони (росіяни — Главред) бачать в цій кризі засіб для перемоги у війні в Україні, то це нездійсненна мрія: таку міг придумати тільки зневірений диктатор", — написав Кемп.
Росія і напад ХАМАС на Ізраїль
У ГУР Міноборони України раніше повідомили, що Росія використовує напад терористів ХАМАС на Ізраїль з метою дискредитації України. За даними розвідки, російське ГРУ передало бойовикам західну зброю, яка була захоплена в ході російсько-української війни. Москва це зробила для того, щоб Київ звинувачували в "продажу зброї терористам".
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у війні ХАМАС проти Ізраїлю стирчать вуха не тільки Ірану. Як вважає чиновник, війни в Ізраїлі та Україні, незважаючи на їх різну історію, взаємопов'язані.
У центрі національного опору при ССО ВСУ вважають, що бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до атаки на Ізраїль. Згідно з даними аналітиків, російські бойовики, які виїхали з Білорусі, в Африці вчили своїх колег застосовувати дрони з механізмом скидання.
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