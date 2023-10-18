"Відповість Путіну": РФ чекає реакція Ізраїлю, якщо вона причетна до війни - експерт

Якщо Ізраїль зважиться на надання військової допомоги Україні, Єрусалим зробить це таємно, вважає український політичний експерт Максим Розумний.

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Ізраїль не забуде Путіну слід Росії, якщо її роль у війні дійсно є - Розумний / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Подальші відносин між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і главою Кремля Володимиром Путіним будуть залежати від того, чи дійсно агресор Росія причетна до війни Єрусалиму з ХАМАС. Якщо причетна, Ізраїль відповість Росії. Цілком можливо, що Єрусалим надасть військову допомогу Києву, але таємно. Про це заявив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що подальший розвиток ізраїльсько-російських відносин залежить від того, чи є слід РФ у війні ХАМАС проти Ізраїлю.

"Це буде багато в чому залежати від результатів розслідування – звідки з'явилася ця зброя, хто тренував цих операторів дронів, які підбивали ізраїльську техніку. Якщо цей російський слід буде чітко ідентифікований, то Ізраїль Путіну цього не забуде", - зазначив Розумний.

Дивіться відео, в якому Розумний зробив прогноз про відносини Ізраїлю і Росії:

Відео:

За його словами, тоді відносини країн зіпсуються і Ізраїль може таємно надавати допомогу Україні. При цьому якимось чином він відповість і Москві.

"Навряд чи це стане якоюсь там гучною подією в публічній сфері, але Ізраїль має великий досвід, і, так би мовити, відносини зіпсуються. У тому числі - на користь України, хоча я не думаю, що ця допомога може посилитися в разі, якщо Ізраїль швидко вирішить свої питання безпеки. Я не думаю, що ця допомога буде публічною – більше того, вона буде секретною. Але те, що Ізраїль відповість Путіну якимось чином, я в цьому не сумніваюся", - підкреслив Максим Розумний.

Росія і напад ХАМАС на Ізраїль

У ГУР Міноборони України раніше повідомили, що Росія використовує напад терористів ХАМАС на Ізраїль з метою дискредитації України. За даними розвідки, російське ГРУ передало бойовикам західну зброю, яка була захоплена під час російсько-української війни. Москва це зробила для того, щоб Київ звинувачували в "продажу зброї терористам".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у війні ХАМАС проти Ізраїлю стирчать вуха не тільки Ірану. На думку чиновника, війни в Ізраїлі та Україні, незважаючи на їх різну історію, взаємопов'язані.

У Центрі національного опору при ССО ВСУ вважають, що бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до атаки на Ізраїль. Згідно з даними аналітиків, російські бойовики, які виїхали із Білорусі, в Африці вчили своїх колег застосовувати дрони з механізмом скидання.

Хто такий Максим Розумний? Максим розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року у місті Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992 р.). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005–2008); Радник Віце-прем’єр-міністра України (2008); Завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009).

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