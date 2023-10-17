УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в Ізраїлі

Альона Вороніна
17 жовтня 2023, 02:45
Кремль сподівається, що вдасться відволікти увагу від війни в Україні через дві причини.
Максим Розумный, война в Израиле
Експерт пояснив, чому Путін радіє війні в Ізраїлі/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Країні-агресорці Росії вигідна війна між Ізраїлем і ХАМАС, тому що це може відволікти увагу інших країн світу, зокрема, США, від війни в Україні.

Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що РФ сподівається на зниження уваги до України з одного боку через те, що світ вже почав сприймати ситуацію у нашій державі як буденність, а з другого – через новий спалах війни в Ізраїлі.

"Розумієте, чому напад Росії так гостро сприйнявся західними країнами? Тому що це був різкий сплеск насильства. Тобто в світі всі якось почали звикати до нормального співжиття, що питання якось вирішуються, і тут раптом – напад на мирну країну. Коли зло і насильство поширюються, стають побутовим явищем, то на цьому тлі, звичайно, вже губиться інтерес, гострота сприйняття ситуації в Україні. З іншого боку, є розрахунок на те, що Захід та Сполучені Штати будуть змушені реагувати, переключити свою увагу", – зазначив Розумний.

За його словами, так само Україні було б вигідно, якби в РФ відкрився якийсь другий фронт.

"Уявіть собі, що, наприклад, в Росії відкрився якийсь другий фронт десь на Далекому Сході чи в Центральній Азії. Звичайно, що для нас би це стало великим полегшенням. Так само і для Росії переключення Сполучених Штатів і західного світу на інше вогнище конфлікту є вигідним", – підсумував експерт.

Дивіться відео інтервʼю Максима Розумного Главреду про війну в Ізраїлі:

Хто такий Максим Розумний?

Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року у місті Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992 р.). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005–2008); Радник Віце-прем’єр-міністра України (2008); Завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009).

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ повідомляли, що війська РФ провалилася біля Авдіївки і Роботиного, збито Су-25. На Таврійському напрямку за минулі 24 години знищили 36 одиниць бойової техніки російських окупантів і ліквідували 472 військових РФ, розповіли у ЗСУ.

Також раніше військовий журналіст Юрій Бутусов зазначав, що у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм. Під Авдіївкою ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також у бронетехніці, артилерії та авіації.

Нагадаємо, військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов зазначав, що великий наступ окупантів почався, Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста. План великого наступу Росії починає реалізуватись на Куп'янському напрямку. Саме на цю ділянку фронту ворог перекинув підрозділи новоствореної 25-ї армії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні Володимир Путін Максим Розумний новини Ізраїлю війна в Ізраїлі
Реклама

Головне за день

"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в Ізраїлі

"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в Ізраїлі

02:45 Світ
Налетіли одразу 5 винищувачів: росіяни атакували Херсонщину

Налетіли одразу 5 винищувачів: росіяни атакували Херсонщину

23:06 Україна
Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

21:37 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:40

Експерт пояснив, чи буде Китай втручатися у війну в Ізраїлі

03:15

Ви все життя зберігали яйця не там: кухар розповіла про секрет їх приготування

02:45

"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в ІзраїліВідео

02:02

Так у всьому світі: чому пожежні машини червоні

01:32

"Проблема на 50 років": експерт назвав сценарії розвитку подій на Близькому СходіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:47

Зірка "Скаженого весілля" розповів, як над ним знущався покійний Богдан Ступка

00:30

"Це благословення": чоловік неочікувано відреагував на загибель дівчинки.

16 жовтня, понеділок
23:20

Колишній коханий Мішиної зізнався, чому не переходить на українську мову

23:06

Налетіли одразу 5 винищувачів: росіяни атакували Херсонщину

Реклама
23:01

Пожертував гроші на ЗСУ: на Рівненщині суд звільнив чоловіка, який вдарив поліцейського

22:40

Обидва фрегати Чорноморського флоту пішли з Новоросійська - ЗМІ

22:06

Олег Скрипка розповів, чи буде воювати в лавах ЗСУ

22:04

Вріже майже 6-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

21:56

Пентагон відібрав 2 тисячі бійців для відправки в Ізраїль - WST

21:37

Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

21:23

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

20:34

Лісова ідилія: Потап показав романтичний відпочинок з NK на природі

20:30

Окупантів розривало на шматки разом з технікою: ЗСУ зупинили новий штурм РФВідео

20:05

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

19:53

В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс

Реклама
19:43

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

19:27

Скільки можна курити без шкоди для здоров'я: відповідь здивує навіть досвідчених курців

19:22

Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

19:12

Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

19:10

Результати наступу ЗСУ: Україну чекає три сценаріїПогляд

19:04

Аркани Таро: як дізнатися їх значення і розрахувати свою долю за 2 хвилини

18:38

Лише геній знайде ножиці на картинці за 10 секунд: складна оптична ілюзія

18:37

З ракеткою, як у тата: Світоліна показала малечу-доцю на перший День народження

18:35

Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той "спалахнув"

18:26

Колони техніки у вогні: ворог змінив тактику і йде на прорив - офіцер ЗСУ

18:03

Мало не стік кров'ю: з Маріуполя дивом виїхав військовий, на якого полювали росіяни

17:52

Експерт спрогнозував терміни війни в ІзраїліВідео

17:50

Не переїдай, щоб потім не пошкодувати: лікарка розповіла, скільки чипсів можна їсти в день

17:49

Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

17:39

"Росія вбиває цю організацію": Кулеба закликав вигнати агресора з ОБСЄ

17:30

Україна показала силу на полі бою: у США заявили, що не дадуть Києву програти

17:29

Беріть, інакше пошкодуєте: навіщо продавці запитують чи потрібен чек

17:28

Не Дантес і не Кацурін: Дорофєєва зізналася, кого бачила в спокусливому сні

16:53

Ряд областей під прицілом: РФ готується масовано бити по Україні – експерт

16:52

Домашній хліб зберігатиметься довше завдяки одній незвичайній хитростіВідео

Реклама
16:48

"Шахтар" звільнив головного тренера: Срна призначено в.о.

16:33

Що не можна нікому позичати 18 жовтня, щоб не втратити сімейне щастя: прикмети

16:26

Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

16:21

Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

16:17

Визнали навіть росіяни: експерт пояснив чому морги Донецька переповнені

16:10

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть": Макаревич посварив російських проагандистів

16:06

Сергій Стерненко. Росіяни "передумали" штурмувати Авдіївку через високі втратиВідеоблоги

15:55

"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиківВідео

15:52

У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

15:41

Як правильно віджиматись: фітнес-тренер повідомив, як зміцнити м'язи рук вдома

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти