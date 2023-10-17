"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в Ізраїлі

Кремль сподівається, що вдасться відволікти увагу від війни в Україні через дві причини.

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Експерт пояснив, чому Путін радіє війні в Ізраїлі/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Країні-агресорці Росії вигідна війна між Ізраїлем і ХАМАС, тому що це може відволікти увагу інших країн світу, зокрема, США, від війни в Україні.

Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що РФ сподівається на зниження уваги до України з одного боку через те, що світ вже почав сприймати ситуацію у нашій державі як буденність, а з другого – через новий спалах війни в Ізраїлі.

"Розумієте, чому напад Росії так гостро сприйнявся західними країнами? Тому що це був різкий сплеск насильства. Тобто в світі всі якось почали звикати до нормального співжиття, що питання якось вирішуються, і тут раптом – напад на мирну країну. Коли зло і насильство поширюються, стають побутовим явищем, то на цьому тлі, звичайно, вже губиться інтерес, гострота сприйняття ситуації в Україні. З іншого боку, є розрахунок на те, що Захід та Сполучені Штати будуть змушені реагувати, переключити свою увагу", – зазначив Розумний.

За його словами, так само Україні було б вигідно, якби в РФ відкрився якийсь другий фронт.

"Уявіть собі, що, наприклад, в Росії відкрився якийсь другий фронт десь на Далекому Сході чи в Центральній Азії. Звичайно, що для нас би це стало великим полегшенням. Так само і для Росії переключення Сполучених Штатів і західного світу на інше вогнище конфлікту є вигідним", – підсумував експерт.

Дивіться відео інтервʼю Максима Розумного Главреду про війну в Ізраїлі:

Хто такий Максим Розумний? Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року у місті Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992 р.). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005–2008); Радник Віце-прем’єр-міністра України (2008); Завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009).

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ повідомляли, що війська РФ провалилася біля Авдіївки і Роботиного, збито Су-25. На Таврійському напрямку за минулі 24 години знищили 36 одиниць бойової техніки російських окупантів і ліквідували 472 військових РФ, розповіли у ЗСУ.

Також раніше військовий журналіст Юрій Бутусов зазначав, що у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм. Під Авдіївкою ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також у бронетехніці, артилерії та авіації.

Нагадаємо, військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов зазначав, що великий наступ окупантів почався, Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста. План великого наступу Росії починає реалізуватись на Куп'янському напрямку. Саме на цю ділянку фронту ворог перекинув підрозділи новоствореної 25-ї армії.

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