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Війна проти України розколола силовиків Путіна: є "яструби" і противники битви з Києвом - Грозєв

9 травня 2022, 05:10

Існують силовики, які вважають війну з Україною безглуздою і невигідною Росії, сказав Христо Грозєв.

Шойгу і Герасимов на зустрічі з Путіним у Москві 27.02.2022
Одна група силовиків у Росії вважає війну з Україною невигідною Москві, а інша звинувачує 5-ту групу ФСБ в провалі планів щодо окупації – Грозєв / Reuters

Кремль відреагував на заяву про конфлікт між політичною владою, армією і спецслужбами у РФ і фактично підтвердив таку тезу. Ніхто у Москві не спростував слова, згідно з якими про військове вторгнення Росії в Україну не знав навіть міністр закордонних справ Сергій Лавров. Розбіжності у Росії існують: одна частина силовиків не підтримує війну і вважає її безглуздою, а інша стверджує, що п'ята служба ФСБ розвалила військове протистояння, до якого, мовляв, потрібно було готуватися по-іншому. Про це заявив журналіст-розслідувач групи Bellingcat Христо Грозев.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що Пєсков фактично підтвердив, що деякі представники вищих ешелонів російської влади не знали про майбутній напад Росії на українську державу.

читайте такожПутін та Шойгу - за війну з Україною: в ГУР заявили про розкол в керівництві РФ"Тут була безпрецедентна реакція Кремля після мого інтерв'ю Гордону, в якому я сказав реально, що конкретні люди з верхівки взагалі не знали, що готується війна. І Пєсков вчора почав відповідати на цей виклик і, до речі, підтвердив. Спочатку він сказав, що Bellingcat не можна вірити завжди, а потім сказав, що так, не можна було всім казати про це, що починається війна, тому що це така педантична тема", - сказав Грозєв.

За його словами, відсутність інформації про майбутню війну у глави МЗС Лаврова у Москві ніхто не спростував. Ситуація вказує на розбіжності всередині російських силовиків.

Як стверджує журналіст, можна розглядати як факт присутність критики щодо п'ятої служби ФСБ, яка працювала з питання України протягом 8 років, але підвела Путіна. При цьому серед тих, хто критикує підрозділ, єдності також немає.

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"Досить багато говорилося і писалося про те, що п'ята служба ФСБ – це та, яка займалася Україною протягом восьми років (протягом восьми років у них був величезний бюджет, щоб цим займатися), – вона підвела Путіна своєю неякісною розвідкою і неякісним розвитком своєї агентури всередині України. Це факт. Але інші, які наразі використовують п'яту службу як цапа-відбувайла, вони теж не монолітний фронт", - каже Грозєв.

Розслідувач Bellingcat вважає, що існує група силовиків, яка в приватних бесідах не підтримує війну з Україною, називає її безглуздою і невигідною Росії. Інша частина звинувачує п'яту службу ФСБ в розвалі цієї війни і критикує її за підготовку до бойових дій. У цій групі зазначають, що Москві, мовляв, слід було готуватися до повномасштабної війни проти НАТО, а не тільки України, і робота п'ятої служби виявилася провальною. Також вони стверджують, що українська армія, мовляв, дуже слабка і не може розраховувати на підтримку Північноатлантичного альянсу.читайте такожСиловики РФ підставили Путіна війною з Україною, тому що він їм набрид - військовий експерт

"Тобто повний різнобій. Є партія "яструбів", є партія тих, які хочуть скоріше закінчити це. І чим більше такого різнобою, тим краще для України. Тому що створюється вакуум влади, що дозволяє Україні щодня нарощувати свою обороноздатність", - підкреслив Христо Грозєв.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Росії в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв зробив заяву, згідно з якою підрозділи РФ мають намір захопити всі райони Донбасу, південні регіони України і створити коридор до окупованого Криму. Такі завдання поставлені окупантам в рамках "другої фази" так званої "спецоперації".

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ на зайняті окупаційною армією РФ позиції вже в середині червня. До кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати достатню кількість зброї від Заходу. Після застосування таких озброєнь ситуація на низці ділянок фронту може змінитися

У американському Інституті вивчення війни сказали, що сили оборони України проводять контрнаступ вздовж широкої дуги у Харківській області. Тактичний наступ на північному сході регіону спрацював. ЗСУ можуть відкинути війська РФ далі від міста і закласти плацдарм для подальшої повномасштабної контрнаступальної операції.

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ФСБ Кремль Bellingcat війна Росії та України
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