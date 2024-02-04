Війна кланів у Кремлі: дипломат розкрив сценарій бунту в оточенні Путіна

Раніше вже відбувалася маса конфліктів у вищому керівництві РФ, нагадав Богдан Яременко.

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Богдан Яременко оцінив інформацію про війну в оточенні Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Народний депутат України, дипломат Богдан Яременко прокоментував інформацію про ймовірну війну кланів в оточенні російського диктатора Володимира Путіна.

"Я не готовий на побутовому рівні розкидатися словами про ситуацію в оточенні Путіна. Для цього потрібно мати якісь підстави - або бути цим "оточенням", або мати інформацію з перших рук, а в мене такої інформації немає", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас дипломат нагадав про те, що раніше відбувалася маса конфліктів у вищому керівництві РФ, які проявлялися через спроби взяти під контроль той чи інший фінансовий потік або ресурс Росії.

"Це траплялося неодноразово. Ці конфлікти є, деякі є і зараз. Якісь із них видно, якісь ні. Але на здатність вести війну проти нас це не впливає", - зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що при цьому не варто сподіватися на диво - за будь-яких конфліктів оточення Путіна здатне знаходити спільну мову перед обличчям небезпеки.

"Хіба що на певному етапі причиною може стати повний колапс економіки або управління, але, на жаль, не дуже скоро. Не так скоро, як нам би цього хотілося. Весь світ і ми також працюємо над тим, щоб це сталося. І це врешті-решт станеться", - додав Яременко.

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Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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