Після відходу або відсторонення диктатора Володимира Путіна, переконаний військовий експерт Олег Жданов, Росія зануриться в хаос.

Жданов спрогнозував, як вплине на війну відсторонення або сильна хвороба Путіна / Колаж фото УНІАН

Ситуація на фронтах україно-російської війни зміниться кардинально, якщо диктатора Путіна усунуть від важелів влади в Кремлі або якщо у нього відмовить остаточно здоров'я. Про це в інтерв'ю заявив військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Пряма залежність. Якщо з Путіним що-небудь трапиться - чи то його усунуть від влади, чи то здоров'я підведе - ситуація на фронті зміниться кардинально, причому протягом декількох днів. Навряд чи яструби, що кружляють навколо Путіна, зможуть утримати ситуацію в Росії під контролем і продовжувати путінську політику", − говорить він.

Після відходу або відсторонення Путіна, переконаний Жданов, Росія зануриться в хаос.

"У такому випадку Росія просто вибухне: еліти виведуть людей на вулиці, почнеться поділ влади. І тоді війна з Україною всім буде до лампочки. Більш того, завершення цієї війни на умовах заходу буде єдиним способом для кремлівської еліти врятувати власний капітал і власну шкуру. Загалом, якщо в Кремлі зміниться політичний розклад, це може викликати раптове закінчення війни на нашу користь", − сказав він.

Війна Росії та України

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни ISW відзначали, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює всі проблеми, які є зараз в Росії і окупаційної армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших. Він намагається зберегти позицію, яку намагався зайняти протягом свого правління.

Також повідомлялося, що директор країни-агресора Росії Володимир Путін заговорив про можливе завершення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". Російський диктатор прямо заявив, що РФ готова до переговорів. Мовляв, без них все одно не вдасться обійтися.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що в разі, якщо Росії загрожуватиме поразка у війні, вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї. За його словами, це буде точкою неповернення для РФ.

Інші новини: