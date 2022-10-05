"Кривавий переворот": експерт назвав сценарій відсторонення Путіна від влади

Володимир Путін / Скріншот

У Росії може відбутися переворот, в результаті чого президент Володимир Путін позбудеться влади, заявив політичний експерт Дмитро Васильєв.

Господар Кремля може позбутися посади в результаті організованого ФСБ "транзиту влади" або після "кривавого російського бунту", підкреслив він в інтерв'ю, опублікованому на Youtube-каналі ТСН.

Експерт звернув увагу на те, що ФСБ намагається залишити незмінною систему в РФ, побудовану на конструктивах спецслужб.

Разом з тим він не виключив, що в цьому процесі можуть брати участь також окремі бізнесмени і олігархи.

У той же час політолог упевнений в тому, що в РФ не здатні змінити ситуацію ліберальні сили, на відміну від мілітарних структур.

"Той же легіон "Свобода Росії" - люди готові брати зброю в руки. Люди готові робити щось всередині Російської Федерації, розуміючи, що змінити можна тільки збройним шляхом. Це ключові сценарії. Але я не пам'ятаю, хто у нас часто повторює цю фразу – куля, яка долетить, буде чеченською, і першою здасть Чечня", – уточнив він.

Співрозмовник додав, що на масовий бунт росіян не варто розраховувати і нагадав про втечу росіян від мобілізації.

"Це російський народ, інший менталітет. Його можуть використовувати в якийсь момент, щоб зробити кривавий нещадний російський бунт, а не революцію. Народ може виступити інструментарієм, але якісь сили зверху цим керуватимуть", - додав Васильєв.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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