За лаштунками - претендент на трон Путіна: експерт зробив прогноз про бунт у РФ

Бунт у Росії може підлаштувати і підтримувати хто-небудь із силовиків, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Лідером бунту в Росії може стати колишній ув'язнений або мобілізований - Мусієнко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У країні-окупанті Росії може статися бунт внаслідок ударів по її території з боку України. Бунтівниками у такому випадку стануть мобілізовані, не виключено, що процеси буде курирувати який-небудь претендент на місце президента Володимира Путіна. Про це заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що лідер бунту в Росії з'явиться спонтанно. Ним може стати навіть колишній ув'язнений.

"Лідери народжуються стихійно. Вони визрівають, коли відбуваються події. Я не виключаю, що лідером може стати навіть хтось із Шторм-Z, навіть не дивлячись на те, що їх понабирали із тюрем. Це цілком можливо. Може, це буде хтось із мобілізованих, який заручиться підтримкою своїх офіцерів", - зазначив Мусієнко.

За словами експерта, підлаштувати бунт може хтось із оточення Путіна, фігура, яка претендує на президентський пост.

"Ба більше, хтось із силовиків може підлаштувати цей сценарій і підтримувати його. Не виключено, що це буде фігура, яка претендуватиме на місце Путіна – хтось із його оточення. Буде стояти за лаштунками цих процесів і їх підтримувати. Адже і у Пригожина були покровителі, наприклад, Суровікін, якого зараз відправили в Алжир, подалі від Москви. Зазвичай такі процеси об'єднують певних людей, які здійснюють бунти. Це не декілька осіб, а кола людей. До того ж варто зазначити, що у лавах військових провели серйозні чистки після завершення бунту Пригожина", - підкреслив Олександр Мусієнко.

Дивіться відео, в якому Мусієнко зробив прогноз про бунт у Росії:

Відео:

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що у Путіна бояться бунту. Саме тому Москва офіційно не оголошує мобілізацію. Росіяни, в свою чергу, бояться, що їх будуть призивати у війська так само, як і на окупованому Донбасі.

Також у ГУР Міноборони зазначили, що у Росії розростається переполох і напруга. Населення все більше незадоволене війною проти України, інфляцією і подорожчанням продуктів. Інформацію про це отримує і Москва.

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