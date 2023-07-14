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"Україна втратила суверенітет": Орбан зганьбився новою скандальною заявою

Олексій Тесля
14 липня 2023, 10:31 оновлено 14 липня, 10:41
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Україною нібито керують західні країни, впевнений прем'єр-міністр Угорщини.
Орбан, Угорщина, Україна
Віктор Орбан зробив новий випад на адресу України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, сумно відомий своїми відверто проросійськими поглядами, знову відзначився заявою, яка підіграє брехливій кремлівській пропаганді.

За його словами, Україна нібито вже давно втратила суверенітет, а ситуацію в країні, мовляв, визначають в першу чергу США. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини в ефірі радіостанції Kossuth.

"Україна вже давно втратила свій суверенітет", - сказав він. Орбан заявив, що Україною ніби керують західні країни, зокрема, США.

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За його словами, при бажанні Вашингтон міг би певним чином завершити розв'язану РФ війну "завтра вранці". Угорський прем'єр додав, що країни НАТО на саміті у Вільнюсі так і не отримали відповідь на питання, чому США "цього не хочуть".

"Якби американці цього захотіли, то завтра вранці був би мир. Чому вони цього не хочуть? Відповідь на це питання ми не отримали на саміті НАТО", — зазначив Орбан, відповідаючи на питання про можливість припинення війни в Україні.

За його словами, запрошення України до Північноатлантичного альянсу нібито призвело б до початку нової світової війни.

Раніше Дмитро Кулеба висміяв нападки Орбана на адресу України.

Глава МЗС України звернув увагу на те, що Угорський прем'єр має тісну політичну спорідненість з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єр-міністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття - це "стародавня Угорська земля".

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НАТО Віктор Орбан війна Росії та України
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