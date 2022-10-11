Воєнний злочин без терміну давності: президенти 11 країн Європи засудили ракетний удар РФ по Україні

Президенти 11 країн Європи засудили російські масовані ракетні атаки на Україну / t.me/V_Zelenskiy_official

Президенти 11 європейських країн засудили нещодавні масовані бомбардування українських міст Росією. Вони попередили, що це - воєнний злочин, який не має термінів давності. Про це повідомляється у спільній заяві лідерів країн ЄС.

"Ми, президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини, засуджуємо нещодавнє масоване бомбардування українських міст Росією, яке є воєнним злочином згідно з міжнародним правом", - йдеться у заяві.

Глави держав нагадали, що військові злочини та злочини проти людяності не підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі.

"Від імені наших держав ми вимагаємо від Росії негайно припинити напади на цивільні об’єкти. Ми не припиняємо наших зусиль для притягнення до суду винних у злочинах", - зазначається у повідомленні.

Вони також наголосили на неприйнятності публічних погроз застосування ядерної зброї з боку представників Росії.

"У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов'язання захищати наші країни та союзників", - заявили президенти.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, у понеділок вранці, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по багатьох містах України.

Внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Україна помститься за цей масований обстріл. За його словами, крім Бєлгорода та Ростова "бавовна" може прилетіти і в Курськ та Брянськ.

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