"Ось вам подарунок. Працюйте": Шойгу може видати Пригожина Генштабу Міноборони України - Сотник

Путін точно не буде терпіти образи з боку Пригожина, впевнений Олександр Сотник.

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Євген Пригожин, Володимир Путін / Колаж Главред, фото: скріншот Youtube

Ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина можуть ліквідувати за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна, вважає редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, Міноборони РФ може передати координати розташування ватажка "вагнерівців" ЗСУ.

"Міністерство оборони Шойгу запросто може зробити жест доброї волі, подарунок для Генштабу Міноборони України – назвати координати: "ось вам подарунок. Працюйте". Після чого вони розведуть руками і скажуть: "бачите, як буває, людина хоче вийти з Бахмута, але навіть цього зробити не може разом зі своєю когортою чортів. Я не виключаю такого варіанту. Така "відповідь" цілком може прилетіти Пригожину.",- пояснив Сотник.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

За його словами, Путін точно не буде терпіти образи з боку Пригожина.

"Пригожин прекрасно розумів, який хід робить, артикулюючи ці слова в такому тоні і з такою лексикою. Я розумію, що у нього іншої лексики немає, але саме щодо Путіна він пішов ва-банк – або пан, або пропав. Мабуть, Пригожину намальована якась непогана перспектива на горизонті, тому він зважився піти на таке", - зазначив Сотник.

Дивіться відео повного інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити в Бахмуті найманців приватної військової компанії"Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді в Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, підкреслив Череватий.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічне з'ясування стосунків між ватажком бандформувань ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та Міноборони країни-агресора РФ. Сварка Пригожина з Міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги, підкреслив він.

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