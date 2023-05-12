"ЗСУ прорвали фланги": Пригожин в паніці просить Шойгу приїхати в Бахмут

"Кухар Путіна" поскаржився, що українські військові потужно атакували окупантів у Бахмуті, але при цьому стверджує, нібито вагнерівці тримають 95% міста.

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Пригожин просить Шойгу приїхати у Бахмут через успішний наступ ЗСУ/ скрін, міноборони РФ

Власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин поскаржився на те, що українські військові провели низку успішних контратак у Бахмуті Донецької області і зуміли прорвати фланги, на яких стояли кадрові військові країни-агресорки Росії.

Через це Пригожин почав бити на сполох і знову "нападати" на міністра оборони РФ Сергія Шойгу, з яким у нього вже тривалий час продовжується конфлікт. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

Через успішне просування українських військових "кухар Путіна" запросив Шойгу особисто приїхати до Бахмута і "оцінити ситуацію".

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"На флангах ПВК "Вагнер", де перебувають підрозділи ЗС РФ, противник здійснив низку успішних контрнатак. Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути у Бахмут, щоб самостійно оцінити обстановку, що склалася", – йдеться у листі Пригожина, адресованому Шойгу.

При цьому Пригожин стверджує, нібито бойовики його ПВК контролюють 95% Бахмута.

Ситуація у Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Пригожин неодноразово робив заяви про те, що у його бойовиків з ПВК "Вагнера" практично не залишилося боєприпасів. Однак насправді, кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках істотно збільшилася.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російське міноборони, ймовірно, відмовилося від мети оточити у Бахмуті Донецької області значну кількість українських сил. Про це свідчить розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо міста. Аналітики зазначають, що у країни-агресорки Росії могли змінитися пріоритети на цьому напрямку.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень. Вона наголосила, що російські окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок у Бахмуті.

Дивіться відео, у якому політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Главреду розповів про те, чому Пригожин образив Путіна, чи претендує глава ПВК "Вагнер" на посаду у Кремлі, та як його можливе перебування при владі відобразиться на розпаді Росії:

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