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Пригожин хоче втекти з Росії, навколо нього вже стає гаряче - Кочетков

Анна Ярославська
12 травня 2023, 02:10
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Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин хоче зняти з себе відповідальність за провали на фронті, тому він сипле звинуваченнями.
Пригожин, Олександр Кочетков
Олександр Кочетков заявив, що Пригожин хоче втекти з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін дуже образливий і мстивий. Тому глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який перейшов до публічних образ особисто господаря Кремля, хоче залишити Росію та сховатися десь в Африці, а потім знову повернутися до публічної діяльності, коли в Росії все трохи вщухне. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, важливо розуміти, хто такий Пригожин.

"Це колишній зек, причому за дуже серйозними статтями. Тобто не ухилення від несплати податків, а розбій, пограбування, справи, пов'язані з наркотиками. Для таких людей навіть в Росії фактично була прикрита публічна діяльність (...) Війна для таких як Пригожин і для нього особисто відкрила ці двері до публічності. Він від цього просто шаленіє – йому дуже подобається бути публічною особою, не через чиюсь спину щось вирішувати, а безпосередньо виходити в ефір, щоб всі це обговорювали. Тобто присутній певний нарцисизм, беручи до уваги те, що він зек і для нього це було раніше неможливо. Відповідно, він переходить межу і говорить багато того, про що, ймовірно, згодом пошкодує, якщо йому не вдасться зробити те, що хоче", - пояснив експерт.

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Кочетков додав, що Пригожин хоче зняти з себе відповідальність за провали на фронті. Мовляв, йому не дають боєприпасів, інакше він давно б уже взяв Львів.

"Винні всі навколо нього - Шойгу, Герасимов, зараз у нього "сусіди" на фронті, 72 бригада (72 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ, - Главред) залишила позиції. Тому, мовляв, ми змушені теж піти, але це не ми програємо українцям, а всі інші, які нам свідомо чи несвідомо заважають", - сказала аналітик.

При цьому насправді Пригожин хоче втекти з Росії, оскільки у нього добре розвинена "чуйка", і він розуміє, що навколо нього вже стає гаряче, адже він наговорив зайвого.

"Тому він хоче сховатися десь у Судані. Там дуже цікава ситуація, тому що там тривають військові протистояння між регулярною армією та колишнім "ополченням". Найманці ПВК "Вагнер" можуть увійти в той конфлікт, і Пригожин, крім плати за це, може отримати притулок і на час перебратися туди. А там його дістати буде значно важче", - вважає Кочетков.

Дивіться інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Ультиматум Пригожина Путіну

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони РФ і 72-ї бригади.

Також Пригожин жорстко накинувся на російського диктатора нібито через снарядний "голод" у "вагнерівців".

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин скористався святом 9 травня, яке в країні-агресорі РФ відзначили убогим парадом на Красній площі, як можливістю висміяти російського диктатора Володимира Путіна і поставити під сумнів його судження.

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