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"Буде боротьба за Москву": Кочетков розкрив роль Пригожина в "війні" угруповань у Росії

Андрій Ганчук
12 травня 2023, 03:30
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У країні-агресорі Росії буде боротьба за територіальні угіддя, особливо за контроль над Москвою, вважає політичний аналітик Олександр Кочетков.
Кочетков, Пригожин
На Росію чекає боротьба криміналу і силовиків за Москву - Кочетков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У Росії очікується протистояння різних угруповань за території. Кримінальні сили влаштують боротьбу за Москву. Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, якщо вціліє, буде учасником подій і отримає певну роль у розподілі грошей і повноважень після поразки РФ у війні проти України. Про це заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що на Росію чекає боротьба за Москву між різними кримінальними силами, а також силовиками. Боротися за вплив у столиці будуть і кадирівці.

"Найближчим часом у Росії не передбачається якоїсь публічної політики. За сценарієм, швидше за все, будуть певні збройні протистояння між різними угрупованнями за різні територіальні угіддя. Грошей там не так багато, тому, швидше за все, буде боротьба за Москву. Вона точитиметься між кримінальними силами, силовиками різних напрямків. Між такими як "кадирівці", які теж претендують на Москву і мають всередині Москви серйозне озброєне угруповання", - вважає Кочетков.

відео дня

На його думку, в таких конфліктах будуть використовувати і Пригожина, який, якщо вціліє, в результаті візьме участь у перерозподілі повноважень і грошових ресурсів після поразки Росії у війні з Україною.

"Саме там використовуватимуть і Пригожина, але це не є публічною політикою. Можливо, він і буде робити якісь публічні заяви, але основний його вплив – силовий. І він, безумовно, братиме участь у новому розподілі повноважень і грошей у Росії після поразки. Якщо він, звісно, зможе вціліти", - підкреслив Олександр Кочетков.

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин раніше вирішив піти на прямий конфлікт з Міністерством оборони російських окупантів.

Пригожин виклав відео, в якому, із застосуванням нецензурної лексики, звернувся на адресу керівника Міноборони Шойгу і глави Генштабу Герасимова, з вимогою видати вагнерівцям боєприпаси. Він сказав, що у бойовиків катастрофічна нестача снарядів.

Пізніше Пригожин заявив, що бойовики Вагнера нібито підуть з Бахмута до 10 травня, якщо не отримають боєприпаси. У результаті бойовики нікуди не пішли – їм обіцяли дати снаряди. Однак боєприпаси, за словами того ж Пригожина, вони так і не отримали.

Журналіст Євген Кисельов припустив, що у Пригожина можуть бути президентські амбіції. Втім, на його думку, навряд чи Пригожин зможе досягти своїх цілей політичним шляхом. Як вважає Кисельов, керівництво в країні-окупанті може помінятися тільки в разі перевороту.

Дивіться відео, в якому Пригожин зробив прогноз про майбутнє Росії

Інші новини:

Євген Пригожин Олександр Кочетков війна Росії та України
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