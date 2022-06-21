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"Вождю доведеться йти": у РФ розповіли про вибір наступника Путіна

21 червня 2022, 18:57

Зміна влади в РФ може відбутися до кінця року, не виключив Валерій Соловей.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Кремлівська верхівка веде РФ до політичної кризи і в оточенні російського президента Володимира Путіна це розуміють і вже починають діяти.

Як заявив російський політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю каналу Ходорковський. Live, зміна влади в РФ може відбутися до кінця року.

"Патрушев, Кирієнко, Мішустін, Собянін розуміють, що вождю скоро доведеться йти. Відкриється простір для конкуренції — можливо вже восени", — не виключив він.

Російський експерт звернув увагу на те, що російська владна верхівка може звертатися до росіян через лідерів думок із закликом змінювати владу.

На його думку, питання може набути додаткової гостроти на тлі відсутності результатів російських окупантів у війні проти України.

Соловей додав, що після того, як тисячі окупантів повернуться з війни в Україні вони будуть дуже злі на російську владу і для Кремля це може стати однією з ключових небезпек.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

новини Росії Володимир Путін Валерій Соловей
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