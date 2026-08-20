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Військовий облік українок у ЄС: Єврокомісія роз’яснила нові правила

Віталій Кірсанов
20 серпня 2026, 16:45
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Наразі держави ЄС самостійно визначають порядок практичного застосування правил тимчасового захисту українців.
У ЄС перевіряють військовий статус українських жінок
У ЄС перевіряють військовий статус українок / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У правилах тимчасового захисту не передбачено поділ українців за статтю
  • ЄК передала державам-членам відповідні матеріали та інструкції

Європейська комісія найближчими тижнями планує опублікувати оновлені рекомендації для країн Євросоюзу щодо застосування нових правил надання тимчасового захисту громадянам України.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

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За його словами, наразі держави ЄС самостійно визначають порядок практичного застосування правил тимчасового захисту українців, які перебувають у Європі через війну.

Окремо Ламмерт прокоментував інформацію про випадки, коли від українських жінок під час в’їзду до країн Євросоюзу можуть вимагати підтвердити відсутність обов’язку проходити військову службу.

Представник Єврокомісії нагадав, що рішення Ради ЄС про продовження механізму тимчасового захисту для громадян України набуло чинності на початку серпня. Тепер оцінкою конкретних ситуацій та проведенням передбачених перевірок займаються компетентні органи кожної країни ЄС.

При цьому, підкреслив Ламмерт, у чинних правилах тимчасового захисту не передбачено поділу українців за статтю.

"Йдеться про військову службу або колишню військову службу, тому немає різниці між чоловіками та жінками", - зазначив представник Єврокомісії.

Він також повідомив, що Єврокомісія вже передала державам-членам відповідні матеріали та інструкції, які мають допомогти їм застосовувати оновлені правила на практиці.

Крім того, зараз готуються додаткові оперативні рекомендації. За словами Ламмерта, оновлені інструкції щодо практичного застосування механізму тимчасового захисту для українців Єврокомісія має намір оприлюднити найближчими тижнями.

Військовий облік українок у ЄС: Єврокомісія роз’яснила нові правила
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Повернення українців додому - думка Буданова

Кирило Буданов вважає, що масове повернення українців, які перебувають за кордоном, можливе лише після створення безпечних і сприятливих умов для життя в Україні.

На його думку, для цього необхідні три ключові умови: завершення війни, надійні гарантії безпеки та відновлення української економіки.

Українські біженці в Європі - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз офіційно продовжив дію режиму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Водночас Рада ЄС схвалила нові правила, які стосуватимуться українців призовного віку, які щойно прибувають до країн Євросоюзу.

Крім того, Польща з липня скорочує безкоштовне проживання та посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Нагадаємо, що в Чехії відбувся перегляд законодавства, що стосується українських біженців. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

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"Резерв+" - це додаток для українських військовозобов’язаних, призовників та резервістів, за допомогою якого можна дистанційно уточнити облікові дані в територіальному центрі комплектування (ТЦК).

У Міноборони зазначають, що незабаром у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку - електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія додатка буде доступна влітку цього року.

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