Військовий літак США намалював чоловічий статевий орган у небі біля авіабази РФ

Американський літак намалював пеніс у небі біля російської бази / Вікіпедія

Екіпаж американського військового літака-заправника KC-135 Stratotanker здійснив маршрут, який за формою нагадує чоловічий статевий орган. Це сталося в небі біля російської військової авіабази в Сирії. Про це повідомляє La Repubblica.

Спеціальний рейс відбувся у вівторок, 1 листопада, за дві години на схід від Кіпру. Літак кружляв перед базою Тартус, яка є оплотом Москви в Середземномор'ї.

Поки невідомо, чи був такий "малюнок" зроблений випадково чи навмисно. Цей літак міг вилетіти з метою дозаправки винищувачів або щоб спеціально вивести з себе російських військових.

Американський літак намалював пеніс у небі біля російської бази / скріншот

Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн. У новий транш допомоги входять кошти: для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS; 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів; понад 1,3 тис. протитанкових систем; 125 армійських позашляховиків; чотири супутникові антени.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.

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