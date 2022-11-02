У 3 областях України ввели обмеження на споживання електроенергії - Укренерго

Графіки відключення світла в Україні / Колаж фото УНІАН

В Україні у трьох областях припиняють діяти графіки погодинного відключення світла. Таких обмежень виявилось замало для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Про це заявили в Укренерго.

Це стосується Харківської, Сумської та Полтавської областей.

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено. Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили про початок дії погодинних відключень електроенергії. Тоді це стосувалось семи областей та Києва.

Відключення світла в Україні

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко раніше говорив, що Україні потрібно готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення. Держава-агресор завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

В Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми в ряді регіонів.

1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла. У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.

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