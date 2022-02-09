Військові РФ застрягли в болоті: в мережі з'явилося відео битви солдатів з місцевими дорогами

Військові РФ застрягли в болоті / Reuters

Російські солдати, які на даний момент дислокуються в Ростовській області, постраждали від негоди. Вони застрягли в болоті.

У мережі з'явилося кумедне відео важкого пересування сил Росії по регіону через дощ.

Користувачі відразу ж висміяли військове керівництво країни-агресора.

"Воювати в таких умовах або вже дуже пізно, або ще дуже рано. Так що Кремль зі своїм дранг нах вестом ("тиск на схід" – ред.) вже явно запізнився",– пишуть в мережі.

У коментарях користувачі написали:

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"Тріпаються іржавою технікою і своєю неміччю".

"Дві головні Російські біди (дурні і дороги) знайшли один одного".

"Зомбі наступають".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 7 лютого, використовував термін холодної війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для ослаблення напруженості з Росією.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський і лідер Франції Еммануель Макрон зустрілися під час візиту Макрона до Києва у вівторок, 8 лютого. Після переговорів лідер Франції заявив, що Франція продовжує виконувати роль посередника в конфлікті на Сході України і РФ військовим тиском на кордонах тисне на міжнародне співтовариство.

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