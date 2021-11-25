Військову допомогу США Україні можуть збільшити до 350 млн доларів

Сенатори запропонували внести поправку до військового бюджету США на 2022 рік / Reuters

Американські сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували внести поправку до військового бюджету США на 2022 рік і додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 мільйонів.

Запропонована поправка передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з 300 млн до 350 млн доларів, передає Politico.

За інформацією видання, 125 млн з цієї суми підуть на закупівлю озброєнь вражаючої дії для стримування агресії Росії.

"Я настійно закликаю адміністрацію надати подальшу допомогу у формі засобів протиповітряної оборони, що матимуть життєво важливе значення для стримування російської загрози. Ми повинні зробити все можливе, щоби підтримати нашого союзника Україну в цей час", - заявив Портман.

читайте такожПутін нападе на Україну до лютого: експерт розповів, що може зупинити РФТакож відомо, що США ведуть переговори з європейськими союзниками про розробку нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вдеруться в Україну.

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Крім того, законодавці намагаються внести зміни у формулювання санкцій, щоби включити її в закон про повноваження на національну оборону.

Військова допомога США Україні

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони і ракети Stinger, а також гелікоптрери Мі-17.

Також в Україну можуть відправити військових радників.

Глава комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить за собою каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу Північний потік-2, великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Пропозиція Менендеса була представлена в якості поправки в оборонний бюджет, за який Сенат буде голосувати після перерви в День подяки.

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