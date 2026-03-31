Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Влада РФ повідомила про чергову атаку дронів на Ленінградську область: подробиці

Віталій Кірсанов
31 березня 2026, 08:25
Вночі місцеві жителі чули вибухи та інтенсивну стрілянину над містом Усть-Луга.
Влада РФ повідомила про чергову атаку дронів на Ленінградську область
Влада РФ повідомила про чергову атаку дронів на Ленінградську область / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/astrapress

Коротко:

  • Безпілотники вже 7 днів поспіль атакують Ленінградську область
  • У РФ кажуть, що в Ленінградській області вночі було збито 38 дронів

У ніч на вівторок, 31 березня, безпілотники вкотре атакували Ленінградськуобласть РФ, у порту Усть-Луга є пошкодження.

За даними Shot, вночі мешканці чули вибухи та інтенсивну стрілянину над містом Усть-Луга, а також у Кіришському, Лужському та Тосненському районах.

Як повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, вночі було збито 38 дронів, атака ще триває в Кінгісеппському та Виборзькому районах.

"У селищі Молодцово Кіровського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено скління у трьох житлових будинках (загалом до 30 квартир), двох кабінетах середньої школи та будівлі Центру соцзахисту, що перебувають на капітальному ремонті. Медична допомога знадобилася трьом мешканцям, двоє з яких – діти. Загрози життю немає", — заявив Дрозденко.

Стверджується, що безпілотники вже 7 днів поспіль атакують Ленінградську область.

Влада РФ повідомила про чергову атаку дронів на Ленінградську область: подробиці

Атаки на РФ — новини за темою

У ніч на 29 березня виникла пожежа в порту Усть-Луга Ленінградської області в результаті удару безпілотників.

Як писав Главред, раніше безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

Нагадаємо, що раніше Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

атака дронів Удари вглиб РФ
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти