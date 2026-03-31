Влада РФ повідомила про чергову атаку дронів на Ленінградську область: подробиці

Вночі місцеві жителі чули вибухи та інтенсивну стрілянину над містом Усть-Луга.

https://glavred.net/world/vlasti-rf-zayavili-o-ocherednoy-atake-dronov-na-leningradskuyu-oblast-detali-10753142.html Посилання скопійоване

Влада РФ повідомила про чергову атаку дронів на Ленінградську область

Коротко:

Безпілотники вже 7 днів поспіль атакують Ленінградську область

У РФ кажуть, що в Ленінградській області вночі було збито 38 дронів

У ніч на вівторок, 31 березня, безпілотники вкотре атакували Ленінградськуобласть РФ, у порту Усть-Луга є пошкодження.

За даними Shot, вночі мешканці чули вибухи та інтенсивну стрілянину над містом Усть-Луга, а також у Кіришському, Лужському та Тосненському районах.

відео дня

Як повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, вночі було збито 38 дронів, атака ще триває в Кінгісеппському та Виборзькому районах.

"У селищі Молодцово Кіровського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено скління у трьох житлових будинках (загалом до 30 квартир), двох кабінетах середньої школи та будівлі Центру соцзахисту, що перебувають на капітальному ремонті. Медична допомога знадобилася трьом мешканцям, двоє з яких – діти. Загрози життю немає", — заявив Дрозденко.

Стверджується, що безпілотники вже 7 днів поспіль атакують Ленінградську область.

Дивіться відео - атака дронів у РФ:

Відео дивіться на нашому каналі в Telegram.

У ніч на 29 березня виникла пожежа в порту Усть-Луга Ленінградської області в результаті удару безпілотників.

Як писав Главред, раніше безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

Нагадаємо, що раніше Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред