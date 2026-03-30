Перегрупування РФ чи "тиша" перед бурею: що відбувається на лінії фронту

Руслан Іваненко
30 березня 2026, 20:46
Росія намагається відновити наступальні сили та змінює тактику через великі втрати бронетехніки.
Російські війська намагаються відновити наступ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Вікіпедія

Коротко:

  • ЗСУ звільнили 470 км² і знищили понад 11 тис. військових РФ
  • Росія готується до нових наступів, але просування слабке
  • Українські сили контролюють фронт і стримують ворога

Від початку контрнаступальної операції Сили оборони України звільнили 470 квадратних кілометрів території. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, підкресливши, що за цей період також було знищено понад 11 тисяч російських військових.

За його словами, під час робочої поїздки до Південної операційної зони він провів нараду з командуванням наступального угруповання, а також із командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів. Обговорювалися результати виконання бойових завдань та подальші сценарії дій на фронті.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Водночас Сирський наголосив, що українські військові системно знищують противника, попри постійні удари РФ по цивільній інфраструктурі, зокрема по житлових будинках, пологових та історичних об’єктах.

Росія готується до активізації наступу

На тлі відносного зниження інтенсивності боїв російські війська, ймовірно, готуються до нової хвилі наступальних дій. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "24 Каналу" зазначив, що ситуація може змінитися з появою зелені, яка створить кращі умови для маскування і штурмів.

За його оцінкою, росіяни намагаються відновити боєздатність до настання стабільного тепла, однак це навряд чи стане переломним фактором. Українська оборона наразі більш організована, із налагодженою взаємодією між піхотою та підрозділами безпілотників.

Віктор Трегубов / Фото: facebook.com/victor.tregubov.5

Це дозволяє ефективніше контролювати так звані "кіл-зони" і стримувати просування противника.

Трегубов також звернув увагу на зміну тактики окупантів. Механізовані штурми стали рідкістю через значні втрати бронетехніки, яка виявляється вразливою до ударів українських БпЛА, зокрема на оптоволоконному управлінні.

Попри спроби нарощування живої сили, ресурсні обмеження залишаються ключовою проблемою для російської армії.

Донбас: наступ без прориву

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) фіксують, що після старту весняно-літньої кампанії 2026 року російські війська намагаються просуватися у північній частині українського "поясу фортець" на Донеччині. Однак протягом останнього тижня суттєвих результатів вони не досягли.

Зокрема, за даними військового оглядача Костянтина Машовця, підрозділи 3-ї загальновійськової армії РФ, які діяли поблизу Кривої Луки та Закітного, після певного тактичного просування фактично зупинилися ще з кінця лютого. З 22 березня нових успіхів зафіксовано не було.

Інші російські угруповання, зокрема 20-та і 25-та армії на Лиманському напрямку, а також 8-ма армія і 3-й армійський корпус на Костянтинівському напрямку, просуваються значно повільніше.

Аналітики ISW наголосили, що спроби прямого наступу на агломерацію Слов’янськ–Краматорськ без підтримки на флангах можуть призвести до критичних втрат при мінімальних результатах.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Експерти також припускають, що російське командування може змінити підхід і перекинути сили для підтримки інших напрямків, тимчасово відмовившись від прямого тиску на "пояс фортець". Такий сценарій ставить під сумнів інформаційні наративи Кремля про одночасне просування по всій лінії фронту.

Тактичні зміни і локальні просування

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські війська мають певні локальні просування на Донеччині. Зокрема, зафіксовано рух поблизу Васюківки та Федорівки Другої, а також у районах Гришиного та Софіївки.

Водночас ситуація залишається напруженою, а українські сили продовжують утримувати позиції.

DeepState / Інфографіка: Главред

У Покровській агломерації, за інформацією 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, ворог активізував атаки одразу на кількох напрямках, використовуючи легку техніку, квадроцикли та малі піхотні групи. У самому Гришиному тривають стрілецькі бої, тоді як українські підрозділи блокують спроби просування противника та стримують його натиск.

Військові також повідомлили про зростання застосування керованих авіабомб і ударних дронів. Водночас українська артилерія продовжує знищувати ворожі вогневі засоби — лише за два дні було уражено чотири гармати противника в районі Покровська і Мирнограда.

Мирноград / Інфографіка: Главред

Північний кордон: тиск без прориву

Активність російських військ спостерігається і на північному напрямку. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, окупанти намагаються розширити зону контролю в Сумській і Харківській областях, зокрема в районах Краснопільської, Хотінської, Юнаківської та Вовчанської громад.

Суми / Инфографика: Главред

Попри регулярні спроби штурмів, суттєвих успіхів ворог не має. Українські підрозділи відбивають атаки та завдають противнику втрат. Водночас Демченко визнає, що Кремль зберігає перевагу в чисельності та засобах ураження, що дозволяє їй підтримувати постійну активність на цих ділянках.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

