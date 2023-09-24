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"Візит Зеленського до США не є таким успішним": дипломат розкрив подробиці

Аліна Дембіцька
24 вересня 2023, 22:50
Трампісти навіть заблокували можливість зустрічі у нормальному приміщенні, тобто не у Конгресі США, підкреслив Хара.
'Візит Зеленського до США не є таким успішним': дипломат розкрив подробиці
Дипломат заявив, що візит Зеленського до США не є успішним / Колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США домовився з американським лідером Джо Байденом про новий пакет допомоги з ППО, артилерією, снарядами та інженерним обладнанням. Окрім того, були домовленості про спільне виробництво зброї. Попри ці домовленості, візит Зеленського до США не є доволі успішним. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

"За великим рахунком, цей візит Зеленського до США не є таким успішним. Трампісти навіть заблокували можливість зустрічі у нормальному приміщенні, тобто не у Конгресі США, не кажучи вже про звернення до Конгресу", - зазначив Хара.

Він підкреслив, що Зеленський подає рішення про спільний випуск зброї як позитив, але це позитив у перспективі.

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"Мені дуже не подобається, що всі кажуть про гарантії безпеки, хоча як таких їх ніколи не буде. Та й вони не є такими з точки зору написаного у декларації G7 – там чітко написано "commitments and arrangements", тобто зобов'язання і домовленості. Також там є пункт про спільне виробництво, тобто посилення нашого оборонно-промислового комплексу. І до рамкової угоди буде ще декілька угод, що стосуються ноу-хау, експортного контролю, певних секретів", - зазначив дипломат.

За його словами, треба буде підписати ще пачку спеціалізованих угод зі Сполученими Штатами, а потім ще й угоди безпосередньо з виробниками. Тож такі речі будуть ще дуже і дуже не скоро.

"Що будуть робити – хтозна. Не думаю, що ми збиратимемо тут HIMARS. Якщо нам ATACMS не дають чи їх перепрограмували так, щоб ми не били ними по території РФ, то, звичайно, ці обмеження впливатимуть і на те, що саме ми будемо виробляти", - додав Хара.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Візит Зеленського у США

Як повідомляв Главред, цього тижня український президент Володимир Зеленський відвідав США. Там він виступив на дебатах Генасамблеї ООН. Президент переконаний, що у Росії потрібно відібрати ядерну зброю, щоб Кремль не міг нею погрожувати.

Також на засіданні Радбезу ООН Зеленський представив формулу миру України. Мирна ініціатива Києва заснована на принципах відновлення територіальної цілісності української держави відповідно до Статуту Організації.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя декілька разів переривав голову засідання Радбезу ООН прем'єр-міністра Албанії Еді Раму, щоб зірвати виступ президента України Володимира Зеленського. Рама різко сказав Небензі, що виступ Зеленського з промовою не знадобиться в тому випадку, якщо Москва припинить свою війну проти української держави.

Президент української держави також повідомив про важливі переговори у Вашингтоні – надання військової допомоги Україні. Зеленський наголосив, що саме питання про передачу ППО є одним з топових.

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війна в Україні новини США Володимир Зеленський Джо Байден Олександр Хара війна Росії та України
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