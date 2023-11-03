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"Не менший диктатор": стало відомо, якого потенційного наступника боїться Путін

Альона Вороніна
3 листопада 2023, 04:30
Одного зі своїх можливих наступників глава Кремля намагається "прибирати" подалі від себе, тому що у них різні бачення, зокрема й війни проти України.
Владимир Путин, Виталий Клочок
Стало відомо, якого потенційного наступника боїться Путін/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Клочок

Російський диктатор Володимир Путін побоюється одного зі своїх потенційних наступників на посаді президента країни-агресорки Росії – секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева. У них не збігаються погляди у різних питаннях, зокрема й щодо війни проти України.

Путін намагається дистанціюватися від секретаря російського Радбезу, але при цьому Патрушев уже практично повністю перебрав на себе владу. Таку думку висловив політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

"Я думаю, що він вже повністю перебрав на себе владу, і його силовий блок моделює різні ситуації. Цікавий нюанс – коли до Росії з візитом прилітав Сі Цзіньпін, була проведена зустріч з урядовцями РФ. Патрушева на цій зустрічі не було – Путін відправив його у відрядження", – зазначив Клочок.

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Експерт наголосив: така поведінка Путіна щодо Патрушева вказує на те, що вони м'яко кажучи, не дуже контактують. У глави Кремля і секретаря Ради безпеки РФ дещо інше бачення зовнішньої політики, зокрема й війни проти України.

У той же час експерт зазначає, що Патрушев – не менший диктатор, ніж Путін.

"Але він дуже послідовно налагоджує зв'язки з Китаєм – перед цим він їздив до Китаю, потім їздив Шойгу. Зараз знову поїхав Шойгу, хоча його представництво було не настільки обов'язковим, тому що рівень представництва військових представників та представників силових відомств країн на форумі в Пекіні дуже різні – від заступників до аташе. Тобто це не найвищий рівень. Але Шойгу полетів до Пекіна саме як офіційний представник. А перед цим на оглядини до Китаю літав Мішустін, який згідно Конституції РФ має стати наступником Путіна. Але Мішустін, ймовірно, слабкуватий для цієї ролі і не з команди Патрушева", – розповів Клочок.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко спрогнозував кроки Путіна. За словами Фесенка, Путін може готувати серію терактів або нові регіональні конфлікти.

Нагадаємо, російський правозахисник Марк Фейгін зазначав: Путін думає, що знайшов спосіб "вирішення проблеми в Україні". Глава Кремля на фоні подій у світі міг побачити вигідну для себе ситуацію, яка, на його думку, допомогла б йому вийти "сухим з води".

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін Микола Патрушев Валерій Клочок
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