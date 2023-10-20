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"Кремль - ініціатор": Кочетков пояснив, як Росія відволікає світ від війни в Україні

Юлія Куришко
20 жовтня 2023, 04:35
Кочетков наголосив, що проглядається абсолютно логічний ланцюг причин того, навіщо це все Росії.
'Кремль - ініціатор': Кочетков пояснив, як Росія відволікає світ від війни в Україні
Путін і Сі розмовляли про війну в Ізраїлі / колаж: Главред, скріншоти: відео

В інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков розповів, про основна тему розмови Путіна і Сі - війну в Ізраїлі та ХАМАС. Він поділився, як їхні перемовини можуть вплинути на хід цієї війни.

"Я б не називав те, що відбувається в Китаї серйозними переговорами. Це, фактично, васальна зустріч, коли суверен, великий Китай та товариш Сі закликали всіх, хто від нього залежить, аби вони продемонстрували свою лояльність під приводом "Шовкового шляху", - зазначив Кочетков.

Він пояснив, що там не планується якихось серйозних перемовин, результатів чи декларацій. Повз такі серйозні події, як загострення на Близькому Сході, вони просто пройти не можуть.

"І те, що вони збираються це обговорювати, однозначно вказує на те, що Росія і Кремль є чи не єдиним ініціатором цієї кризи. Тому що Росії дуже потрібно якимось чином відволікти світ від того, що відбувається в Україні - створити нову точку напруги, яка приверне увагу до себе. І, на жаль, їм це вдається. А якщо буде нова точка напруги, можуть виникнути складнощі з постачанням зброї Україні", - додав експерт.

Кочетков наголосив, що проглядається абсолютно логічний ланцюг причин того, навіщо це Росії. І, відповідно, лідер Китаю буде не те що обговорювати, а висловлювати власну думку, з якою не можна не погодитися Путіну, стосовно того, що треба робити далі.

"Тому що є інформація, що і "Вагнер" брав певну участь (принаймні, у навчаннях). Я, як фахівець, бачив, як вони скидають боєприпаси на ізраїльські танки, і тут точно не обійшлося без інструкторів з російсько-українського фронту, бо дії ХАМАС дуже тотожні до тих, що відбуваються у нас на фронті. А для цього треба мати практичний досвід, і зрозуміло, що наших військових не може там бути", - заявив експерт.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Кочеткова Главреду:

Нагадаємо, Байден планує у листопаді зустрітись із лідером Китаю у США, щоб "подружитись". Якщо зустріч відбудеться, вона стане першою між лідерами двох найбільших економік світу після їхньої зустрічі на полях саміту G20.

Яку зброю Путін випрошуватиме у Сі в Китаї. Китай може забезпечувати Росії стабільні поставки запчастин до військового обладнання шляхом обходу санкцій РФ через китайські "прокладки".

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новини Китаю війна в Ізраїлі
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