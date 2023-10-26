Україна готується до масштабних ракетних атак РФ: у ГУР попередили про небезпеку

У Росії шукають інші інструменти, шукають нові розробки, але фактично залишаються залежними по "Шахедам", зазначив Юсов.

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Росія накопичує ракети та готується до атаки по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС України, Міноборони РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що на окупованих територіях України зараз перебуває понад 400 тисяч російських військовослужбовців.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Юсов заявив про те, що країна-агресорка Росія останнім часом накопичує ракети задля атаки по території України.

"Якщо вночі, або протягом місяця в цілому, кількість ракетних випусків була меншою ніж попередні періоди, то продовження ракетного виробництва на РФ присутня. Це означає, що ворог їх накопичує. Чи буде прийняте рішення так масовано і бездумно, у багатьох випадках, використовувати ракети власного виробництва, як це було минулої зими і весною - це відкрите питання", - зазначив він.

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У ГУР наголосили, що Україна готується до відбиття масованих ракетних ударів Росії.

"Що стосується "Шахедів", то ми бачимо продовження критичної залежності Росії від постачання цього виду БПЛА з Ірану і комплектуючі. Тобто плани по виробництву, які вони озвучували і хизувались - недосягнуті. Шукають інші інструменти, шукають нові розробки, але фактично залишаються залежними по "Шахедам". Цей інструмент ворог використовуватиме під час масованих комбінованих ударів. Із застосуванням БПЛА та різних видів ракетних озброєнь", - пояснив Юсов.

Ракетні удари по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 24 жовтня Росія атакувала Україну "Шахедами" - у ЗСУ повідомили скільки вдалось збити. Українські захисники активно відпрацювали по ворожих літальних апаратах. Усі вибухи, які було чутно, свідчили про роботу ППО.

25 жовтня Росія наненсла удар по Хмельницькій області. 18 мешканців Славути отримали поранення внаслідок нічного обстрілу Росією Хмельницької області, двоє людей перебувають у реанімації у важкому стані.

Зеленський відреагував на удар по Хмельницькій області. Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС.

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