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Пєсков розповів про двійників Путіна у Росії

Юлія Закрепа
4 листопада 2023, 18:59
Речник Кремля висунув свої версії про бачення двійників російського диктатора Володимира Путіна.
Пєсков розповів про двійників Путіна у Росії
Пєсков розповів про двійників Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Речник Кремля Дмитро Пєсков знову спробував розвіяти інформацію про двійників російського диктатора Володимира Путіна.

"Зараз "експерти" гадають - їх (двійників Путіна) три або чотири, і кого ми бачимо кожен день - сьогодні вранці поклали квіти до пам'ятника Мініну і Пожарському - це третій або четвертий "двійник", незрозуміло", - сказав Пєсков, передає російське пропагандистське видання ТАСС.

Після чого наголосив, що Путін в Російській Федерації нібито лише один.

відео дня

"У нас є тільки один Путін", - наголосив він.

Двійники Путіна: що відомо

Нагадаємо, що експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна. На зустрічі з провідними світовими лідерами диктатор Володимир Путін не виставляє двійників, заявив Дмитро Попов.

Сергій Жирнов розкрив долю "використаних" двійників Путіна. Всередині резиденції, стежать, щоб два Путіна не з'явились в один момент в одному і тому ж місці.

Путін "спалився" на двійниках. Експерт зазначив, що участь у заходах різних двійників Путіна часто створює певні накладки. На різних заходах можна побачити різних двійників диктатора Володимира Путіна.

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Володимир Путін Дмитро Пєсков двойники
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