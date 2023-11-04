Пєсков розповів про двійників Путіна у Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков знову спробував розвіяти інформацію про двійників російського диктатора Володимира Путіна.
"Зараз "експерти" гадають - їх (двійників Путіна) три або чотири, і кого ми бачимо кожен день - сьогодні вранці поклали квіти до пам'ятника Мініну і Пожарському - це третій або четвертий "двійник", незрозуміло", - сказав Пєсков, передає російське пропагандистське видання ТАСС.
Після чого наголосив, що Путін в Російській Федерації нібито лише один.
"У нас є тільки один Путін", - наголосив він.
Двійники Путіна: що відомо
Нагадаємо, що експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна. На зустрічі з провідними світовими лідерами диктатор Володимир Путін не виставляє двійників, заявив Дмитро Попов.
Сергій Жирнов розкрив долю "використаних" двійників Путіна. Всередині резиденції, стежать, щоб два Путіна не з'явились в один момент в одному і тому ж місці.
Путін "спалився" на двійниках. Експерт зазначив, що участь у заходах різних двійників Путіна часто створює певні накладки. На різних заходах можна побачити різних двійників диктатора Володимира Путіна.
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