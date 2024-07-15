"Ви там були?": Словаччина осоромилась реакцією на удар РФ по Охматдиту

Парламент Словаччини відмовився навіть розглядати прицільний удар РФ по лікарні "Охматдит" 8 липня, пише Aktuality.sk.
Проєкт резолюції щодо засудження удару на обговорення висунула депутатка від опозиції "Прогресивна Словаччина" Беата Юрік.
На засіданні депутат іншої політсили — Словацької національної партії — Павел Гуптак її перебив словами: "Ви там були?".
У парламенті не вистачило мінімальних голосів, щоб винести ініціативу на розгляд.
Удар по Україні та Києву 8 липня - головне
8 липня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони. У результаті вже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.
В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Було залучено майже 400 рятувальників. Пацієнтів перевели в інші медичні заклади, задля забезпечення надання належної меддопомоги.
У лікарнях Києва перебувало 64 людини. Всього внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора Росії по Україні 8 липня загинули 38 людей, серед них четверо дітей. Також відомо про 190 поранених.
Слідчі СБУ встановили, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії було знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
Що таке дитяча лікарня "Охматдит"
багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.
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