"Ви там були?": Словаччина осоромилась реакцією на удар РФ по Охматдиту

У результаті вже ранкової атаки 8 липня ракетами РФ було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.

https://glavred.net/world/vi-tam-buli-slovachchina-osoromilas-reakciyeyu-na-udar-rf-po-ohmatditu-10580942.html Посилання скопійоване

Словаччина на чолі з Фіцо "відкотила" свою політику щодо України у бік Росії / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ДСНС

Парламент Словаччини відмовився навіть розглядати прицільний удар РФ по лікарні "Охматдит" 8 липня, пише Aktuality.sk.

Проєкт резолюції щодо засудження удару на обговорення висунула депутатка від опозиції "Прогресивна Словаччина" Беата Юрік.

На засіданні депутат іншої політсили — Словацької національної партії — Павел Гуптак її перебив словами: "Ви там були?".

відео дня

У парламенті не вистачило мінімальних голосів, щоб винести ініціативу на розгляд.

Удар по Україні та Києву 8 липня - головне

8 липня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони. У результаті вже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.

В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Було залучено майже 400 рятувальників. Пацієнтів перевели в інші медичні заклади, задля забезпечення надання належної меддопомоги.

У лікарнях Києва перебувало 64 людини. Всього внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора Росії по Україні 8 липня загинули 38 людей, серед них четверо дітей. Також відомо про 190 поранених.

Слідчі СБУ встановили, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії було знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит" багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред