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В'їзд у Пороз терміново закрили: ЗСУ, ймовірно, зайшли в село на Бєлгородщині

Руслана Заклінська
10 серпня 2024, 18:35
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Відстань від Порозівського сільського клубу, на фоні якого військові зняли відео, до найближчої точки кордону з Україною - до 3 кілометрів, зазначили у VoxCheck.
В'їзд у Пороз терміново закрили: ЗСУ, ймовірно, зайшли в село на Бєлгородщині
Військові зняли відео на фоні Порозівського сільського клубу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот карти

Сили оборони України, ймовірно, зайшли в село Пороз у Бєлгородській області РФ. В'їзд до села закрито нібито в рамках оголошеного режиму "контртерористичної операції" (КТО). Про це повідомило Суспільне спільно з аналітиками VoxCheck і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

У суботу, 10 серпня, в Мережі з’явилося відео, на якому нібито українські військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз. На записі військовий представляється бійцем 252 батальйону.

"Бажаю здоров'я, батальйон 252 знаходиться в населеному пункті Пороз, Бєлгородська область. Слава Україні!" - сказав один із п'яти чоловіків у військовій формі, які стоять біля будівлі з табличкою "Порозовський сільський клуб" і тримають прапор 252-го батальйону та грузинський прапор.

відео дня

Як зазначили аналітики, відстань від цього клубу до найближчої точки кордону з Україною - до 3 кілометрів. Точна дата зйомки - невідома. Також невідомо, чи це був рейд, чи розширення операції на російській території.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в ситуації в Порозі розбираються силові структури країни-агресорки РФ. Він стверджує, що "надходить суперечлива інформація: з одного боку, ми всі бачили ролик, який знято на тлі сільського Будинку культури, з іншого боку, мешканці, які щойно виїхали, кажуть, що противника не бачили і стрілянини не чули".

За словами бєлгородського губернатора, в рамках оголошеного в регіоні режиму КТО в'їзд у Пороз закрито. Гладков наївно сподівається, що ситуація щодо Порозу нормалізується до кінця дня.

Дивіться відео, де нібито військові ЗСУ перебувають у Порозі:

Бої у Курській області РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у прикордонних районах Курської області п'ятий день тривають бої. За ці дні українські сили нібито захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року.

Ввечері 9 серпня у трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО) нібито черезе "загрозу" зі сторони України. Режим КТО запровадили у Брянській, Бєлгородській і Курській областях.

Досі представники влади та військові відкрито не підтверджували причетність України до операції в Курській області. Проте 9 серпня президент Зеленський натякнув на ситуацію у Курській області, зазначивши, що українські військові активно виконують свої завдання і поповнюють обмінний фонд. Останні три дні ці дії стали особливо результативними.

Російський диктатор Володимир Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". Водночас Росія перемістила підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення російських військ на цьому напрямку.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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