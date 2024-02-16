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Заміна Сирського на Залужного: у Держдепі назвали сценарій для України

Андрій Ганчук
16 лютого 2024, 11:33
У Збройних сил України сильне керівництво, яке здатне виконувати військові завдання, поставлені Києвом, упевнені в Державному департаменті США.
Сирський, Залужний
Армії України потрібно вивчити ситуацію і знайти кращий шлях вперед - Держдеп / Колаж: Главред, фото: Facebook Головнокомандувач ЗСУ, Командування ОС

Україна досягла серйозних успіхів на полі бою, але наразі ситуація дуже складна. У ЗСУ сильне керівництво, потрібно знайти кращий шлях для просування вперед. З новим головнокомандувачем Олександром Сирським теж можна добитися успіху. Про це заявив представник Державного департаменту США Деніель Сайзек.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що адміністрація Байдена впевнена в керівництві ЗСУ.

"Уряд США, звичайно, дивиться на ситуацію в Україні та за тим, що там відбувається. Президент Зеленський має право обрати і призначити свого вищого військового командира. Адміністрація президента Байдена впевнена, що Україна має сильне військове керівництво, якого потребує", - зазначив Сайзек, коментуючи заміну Залужного на Сирського.

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Чиновник нагадав, що Україна добилася серйозних успіхів на полі бою, але зараз ситуація дуже складна. Раніше ЗСУ вже звільнили половину територій, які Росія захопила під час повномасштабного вторгнення, відкрила Чорне море для експерта товарів і знищила декілька ворожих кораблів.

"Тут ми помічаємо великі успіхи України. Що потрібно зробити далі? На думку уряду США, треба вивчити ситуацію і знайти кращий шлях уперед. Так, з новим командиром це також можна зробити", - наголосив Деніель Сайзек.

Звільнення Залужного і призначення Сирського

Верховний головнокомандувач ЗСУ, президент Володимир Зеленський 8 лютого провів зустріч із генералом Валерієм Залужним. Було ухвалено рішення про необхідність кадрових змін у керівництві військами.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного і призначення головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Глава держави назвав Сирського одним із найдосвідченіших українських воєначальників.

Зеленський 10 лютого представив нове керівництво військами: заступниками Сирського призначили Вадима Сухаревського, який відповідальний за розвиток застосування БПЛА, і полковника Андрія Лебеденка, у компетенції якого інновації. Новим главою Генштабу став Анатолій Баргилевич. Бригадні генерали Володимир Горбатюк, Олексій Шевченко та Михайло Драпатий стали заступниками глави Генштабу.

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Держдепартамент США Олександр Сырский Валерій Залужний війна Росії та України
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