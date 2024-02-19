Politico розкрило нинішній план США щодо України: є лише сценарій 'А'

Американські сенатори обіцяють схвалення законопроєкту з допомогою для України вже у березні.

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Захід схиляється, що Україні вдасться вистояти на полі бою тільки з допомогою США / Колаж Главреда, фото: Офіс президента, командування ОЗ ЗСУ

Нинішній план Заходу щодо допомоги Україні полягає в тому, щоб просто втримати українську армію від краху, пише Politico, опираючись на коментарі низки західних офіційних осіб, щодо результатів цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції.

Багато учасників заходу обходило питання того, якою вони бачать українську перемогу і як швидко це може статися.

Голова Комітету Сенату США з розвідки Марк Ворнер сказав, що пакет допомоги змінить правила гри для України. Але він відмовився відповісти, що ця підтримка забезпечить український тріумф, просто зазначивши, що американська допомога була останньою, найкращою надією Києва.

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"Я не знаю жодного іншого способу в короткостроковій перспективі для українців отримати необхідну зброю, амуніцію та інструменти, окрім як зі Сполучених Штатів", - додав Ворнер.

Як пише видання, американські сенатори запевнили на Мюнхенській конференції союзників, що Палата представників "вже у березні" дасть "добро" законопроекту з грошима для України.

У США переконані, що Україна ніколи не припинить чинити опір Росії, навіть якщо вона не отримає більше підтримки.

"Шансів майже немає, що українці мирно переживуть російську окупацію", - цитує Politico одного з законодавців.

Загарбання Авдіївки

17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.

Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.

Врешті, за словами самих військових, співвідношення сил і засобів останніми днями сягнуло "один до семи" на користь росіян.

"Ситуація дуже важка. Росіяни зараз наступають. Наступають у кількості, що значно переважає. Можна констатувати, що це один до семи. Іде постійний наступ на різних ділянках. Це дві (російські - ред.) армії, які наступають там. Близько семи бригад. Наразі виконуємо наказ утримувати (позиції - ред.). Дуже складно. Якщо ми працюємо у співвідношенні сил і засобів – один до семи, можете собі уявити", - розповів речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків. Обстановка ускладнюється тим, що ЗСУ не вистачає боєприпасів і вони відчувають виснаження після двох років жорстокої війни.

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