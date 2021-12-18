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У МЗС Росії вважають "недоречними" вимоги гарантій ненападу на Україну

18 грудня 2021, 14:36

Кремль знову звинувачує Київ.

Прапори, Росія, Україна
Росія знову звинуватила Україну / УНІАН

У Москві вважають недоречними вимоги США і НАТО щодо "якихось заходів" і гарантій ненападу на Україну. Крім того, в Кремлі стверджують, що РФ "дала ці вимоги ще Будапештському меморандуму", заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу" заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

"Вони вимагають від нас якихось заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і формою такого роду вимог", - заявив Рябков, відповідаючи на питання про гарантію ненападу на Україну.

Також він підкреслив, що "вимоги недоречні".

"Всі відповідні гарантії ми надали ще коли був підписаний Будапештський меморандум в 1994 році", - додав Рябков і звинуватив Київ "за потурання західних покровителів" і збочення сенсу Будапештського меморандуму.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 17 грудня МЗС Росії опублікувало проект договору про так звані "гарантії безпеки". Зазначалося, що їх вимагає Володимир Путін від НАТО. Також було зазначено, що Москва вже передала їх Вашингтону.

Про що йде мова в проекті

Проект складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, Ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

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