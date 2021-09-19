У Юпітер врізався невідомий об'єкт: в Мережі з'явилося видовищне відео зіткнення

Юпітер під час зіткнення / скріншот

У Мережі з'явилося приголомшливе відео з моменту зіткнення невідомого об'єкта з планетою Юпітер. За даними Earth Sky, зіткнення сталося ще 13 вересня, проте світ побачив ці кадри тільки в суботу, 18 вересня.

Спостерігачі передбачали ймовірність зіткнення і стежили за Юпітером в той день.

Відзначається, що по поверхні планети проходила тінь її супутника Іо. Це говорило про те, що може трапитися удар.

Потім спостереження раптово перервав яскравий спалах, який дивом вдалося відобразити відразу декільком астрофотографам.

А ось поділився цим унікальним видовищем німецький астроном Харальд Палеске.

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"Мене здивував яскравий спалах світла. Це могло бути тільки ударом", - сказав вчений.

За його підрахунками, зафіксована подія тривала всього дві секунди.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск розповів про те, як проходить перший в історії світу туристичний політ у космос і поділився знімками, відображеними у Всесвіті.