Піду у відставку, якщо не зможу допомагати Україні: Джонсон зробив сміливу заяву

Борис Джонсон зробив сміливу заяву з приводу підтримки Україні / колаж УНІАН

Британський прем'єр Борис Джонсон публічно пообіцяв покинути свій пост, якщо більше не може допомагати Україні у війні з Росією. Таку заяву чиновник зробив під час чергової пресконференції, повідомляє The Guardian.

Проте, Джонсону бачиться дуже малоймовірним варіант розвитку подій, при якому Сполучене Королівство більше не зможе допомагати Україні.

"Якби мені довели, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що воно стало занадто важким, а ціна підтримки цих людей стала занадто великою з точки зору інфляції та економічного збитку [Великобританії ‒ Главред], то я б визнав, що програв дуже важливий аргумент, і я б пішов. Але я цього не бачу", – сказав прем'єр-міністр.

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Нагадаємо, раніше відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону.

"За" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти проголосувало 148. Відповідно, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

Пізніше прессекретар Бориса Джонсона в коментарі західному новинному агентству Reuters процитував боса-з приводу того, що влада різних країн світу нітрохи не повинна примушувати влада України до того, щоб вони пішли на"поганий мир" з країною-агресором - Російською Федерацією.

"Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь - якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна буде здаватися виправданою", - сказав спікер британського прем'єра.

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