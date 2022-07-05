В українській розвідці назвали два варіанти усунення Путіна від влади

Володимир Путін / Фото ua.depositphotos.com

Є сумніви, що російський диктатор Володимир Путін зараз взагалі живий, і, при цьому, його оточення в Кремлі зараз веде активну підкилимну боротьбу за владу. Таку думку висловив в інтерв'ю порталу РБК-Україна керівник української військової розвідки Кирило Буданов.

"А чи живий Путін зараз? Риторичне питання. [...] Утримаюся від цього [відповіді ‒ Главред]. [...] Можливі виключно два варіанти, чим все це закінчиться. Перше, це наступник Путіна зупиняє основні [військові - Главред] дії, не тільки в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. Росія тут ні при чому, виключно була людина, яка керувала до цього державою, і це його особисті проблеми, він маніяк", ‒ говорить офіцер.

На думку Буданова, кремлівська верхівка хоче провернути той же трюк, що колись провернули радянські Бонзи після смерті диктатора Сталіна.

"Десталінізація – депутінізація. Ну і в усьому звинувачують його. Інший варіант [закінчення війни ‒ Главред] - просто розвал Росії на кілька частин, на три і більше. Процес [боротьби за місце наступника Путіна ‒ Главред] як раз зараз триває. Дуже сильна підкилимна боротьба. Вежі Кремля повинні між собою знайти якийсь консенсус. А це важко", - підсумував він.

читайте такожПутін хворий психічно: лікар назвав явні ознаки марення і параної у російського диктатора

Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Колишній керівник британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

Інші новини: