УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Смерть підкрадається": астролог назвав несподіваного наступника Путіна

24 червня 2022, 20:57

На сьогоднішній день господар Кремля вже не може обходитися без медикаментів, стверджує Влад Росс.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна залишає бажати кращого, заявив відомий астролог Влад Росс.

Як підкреслив він в ефірі Апостроф TV, на недавньому економічному форумі в Санкт-Петербурзі він був наколотий медикаментами, щоб витримати тривалість промови.

Співрозмовник пояснив, що на форумі в Петербурзі був справжній президент РФ, а не двійник Путіна.

Він стверджує, що на сьогоднішній день господар Кремля вже не може обходитися без медикаментів.

Астролог також припустив, що стан здоров'я, що погіршується, що змушує Путіна шукати собі наступника на посаді президента РФ.

"Смерть підкрадається непомітно. Якщо людина, у якого четверта стадія раку і вже почалися такі ситуації, де його потрібно відкачувати, коли у нього метастази пішли, то, мабуть, йому вже недовго залишилося жити. Тому вже багато хто думає, в тому числі і він, що треба дочку Володимира Путіна поставити на царювання, як свого часу дочка Петра. Це єдина людина, якій він може довіряти. Всіх інших наступників я не бачу", - додав Росс.

читайте також"Вождю доведеться йти": у РФ розповіли про вибір наступника Путіна

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

Володимир Путін Влад Росс
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:11

Українці за три доби зібрали на 4 Байрактари для ЗСУ

20:57

"Смерть підкрадається": астролог назвав несподіваного наступника ПутінаВідео

20:42

Окупанти готуються до нового наступу на Ізюм - ГенштабВідео

20:36

У МЗС назвали єдину перевагу Росії у війні проти УкраїниВідео

20:27

Приземлив "Грача": десантник ЗСУ збив Іглою російський штурмовик Су-25Відео

Реклама
20:17

Зірка Сватів вразила фанатів схожістю з маленьким сином

20:13

"Першим бомбити будемо Лондон": у РФ пригрозили Британії через блокаду КалінінградаВідео

20:10

Прикмети на 26 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:02

Санкції проти Росії мають прискорити припинення війни - Блінкен

19:56

ЗСУ відбили штурм окупантів РФ на трьох напрямках: у ворога втратиВідео

19:36

Чому Брюссель сам захоче прийняти Україну в ЄСПогляд

19:28

Удача в грошах і збільшення доходу: три знаки зодіаку зірвуть великий куш в липні 2022Відео

19:22

Елтон Джон перервав концерт через український прапор

19:15

Контрудар ЗСУ на Херсонщині: окупанти кинули підготовлені позиції та втеклиВідео

19:13

Гороскоп на завтра, 25 червня 2022: Близнюкам - заздрість, Левам - втрати, Терезам - важливі новиниВідео

19:11

"Ніхто не кинутий": мер Слов'янська розповів, чому люди не хочуть залишати місто

18:52

Для нас неможливо повернутися до нормальних відносин з Путіним - Урсула фон дер Ляйєн

18:51

Колону окупантів стерли в порошок: бійці ДШВ знищили боєкомплект та ПММ ворогаВідео

18:40

Ворог намагається знищити західну зброю в Україні, але не може влучити -ReutersВідео

18:34

"ЗСУ ще в місті": у Сєвєродонецьку розкрили деталі відведення українських захисниківВідео

Реклама
18:25

У Лисичанськ не зможуть привезти гуманітарну допомогу: окупанти зруйнували міст - ГайдайВідео

18:08

"Проня Прокопівна лягли і просять": напівроздягнена Волочкова в мереживах вразила вульгарністю

17:58

"Слава Україні!": Лобода пожертвувала 3 млн на відновлення Ірпеня

17:55

Загроза оточення ЗСУ: у Міноборони розповіли про наступ РФ під ЛисичанськомВідео

17:51

"У живих не залишайте свідків": у Мережу потрапила бузувірська інструкція для окупантів

17:35

Помер зірка серіалу Ліквідація та автор хітів Вєрки Сердючки - актор і поет Аркадій Гарцман

17:34

Окупанти "денацифікували" важливий об'єкт на Миколаївщині: знищили вуличний туалетВідео

17:24

"Українці, ви нормальні?": Ектор Хіменес-Браво шокований поведінкою людей під час війни

17:24

Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що змінилося

17:06

Чи можна консервувати з йодованою сіллю: як це вплине на смак овочів

17:06

"Поки буде необхідно": G7 обіцяє Україні військову підтримку до кінця війниВідео

17:02

"Це ключ до перемоги на сході": генерал СБУ назвав головну мету для ЗСУ

17:00

Мішель Андраде більше не працює з ПотапомВідео

16:56

Українцям роздадуть до 250 тисяч гривень на бізнес: кому, куди і коли звертатися

16:43

РФ підриватиме будинки в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну - розвідкаВідео

16:22

"Навіть у найтемніші часи серця українців відкриті": зірка "Гаррі Поттера" підтримав УкраїнуВідео

16:18

Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька: у Міноборони розповіли про "оборонну операцію"Відео

16:10

Заворотнюк показала тату в пікантному місці

16:04

Окупанти викрадають дітей українських військових та вимагають прибути на окуповані територіїВідео

16:03

Велика риба до грошей - до чого сниться рибалка

Реклама
15:59

"Всі перли, що могли": окупанти РФ хваляться дружинам мародерством в УкраїніВідео

15:52

Лорак вперше після війни з'явилася на російському ТБ

15:37

У Пентагоні вважають, що важка зброя навряд чи переламає війну на користь України - CNN

15:33

Прикмети на 25 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:32

Ціни на бензин впадуть: українцям розповіли, коли закінчиться дефіцит на АЗСВідео

15:20

Звалився крипторинок? Були й ті, хто про це знав! реклама

15:17

Неймовірно смачні і дуже швидкі малосольні огірки за 15 хвилин: супер простий рецептВідео

15:14

Статус кандидата в ЄС для України - справа Європи: у Путіна зробили заяву щодо рішення ЄврорадиВідео

15:03

"ЄС і НАТО створюють коаліцію проти Росії": Лаврову привидівся початок 3-ї світовоїВідео

14:57

10 тисяч доларів: у Мелітополі партизани пропонують гроші за голову місцевого гауляйтераВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти