"Смерть підкрадається": астролог назвав несподіваного наступника Путіна

Володимир Путін / Фото УНІАН

Стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна залишає бажати кращого, заявив відомий астролог Влад Росс.

Як підкреслив він в ефірі Апостроф TV, на недавньому економічному форумі в Санкт-Петербурзі він був наколотий медикаментами, щоб витримати тривалість промови.

Співрозмовник пояснив, що на форумі в Петербурзі був справжній президент РФ, а не двійник Путіна.

Він стверджує, що на сьогоднішній день господар Кремля вже не може обходитися без медикаментів.

Астролог також припустив, що стан здоров'я, що погіршується, що змушує Путіна шукати собі наступника на посаді президента РФ.

"Смерть підкрадається непомітно. Якщо людина, у якого четверта стадія раку і вже почалися такі ситуації, де його потрібно відкачувати, коли у нього метастази пішли, то, мабуть, йому вже недовго залишилося жити. Тому вже багато хто думає, в тому числі і він, що треба дочку Володимира Путіна поставити на царювання, як свого часу дочка Петра. Це єдина людина, якій він може довіряти. Всіх інших наступників я не бачу", - додав Росс.

читайте також"Вождю доведеться йти": у РФ розповіли про вибір наступника Путіна

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще: