Путін проживе 2-3 роки, він втрачає зір через прогресуючу хворобу – ЗМІ/ Reuters, УНІАН

Російський президент Володимир Путін має онкологічне захворювання, яке прогресує. Лікарі дали йому прогноз, згідно з яким диктатор РФ проживе 2-3 роки, і 3 роки – це максимум.

Через хворобу в Путіна сильно тремтять кінцівки і падає зір. Про це повідомляє британське видання Mirror із посиланням на джерело в російській розвідці.

Як розповів виданню офіцер ФСБ, у глави Кремля "важка форма швидко прогресуючого раку".

"Нам кажуть, що він страждає від головного болю, і коли він з'являється по телевізору, йому потрібні аркуші паперу, на яких все написано величезними літерами, щоб прочитати те, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці може поміститися всього декілька речень", – розповіло джерело в російській розвідці.

Неназваний офіцер ФСБ зазначив, що зір російського диктатора погіршується дуже стрімко, і крім цього у нього нестримно трясуться кінцівки.

Раніше лікар-невролог Олександра Щебет прокоментувала стан Путіна і його можливу хворобу. Вона зазначила, що російський диктатор серйозно хворий, а з моменту вторгнення в Україну, здоров'я президента РФ різко погіршилося. Причиною погіршення стану Путіна є сильний стрес, який він відчуває в результаті невдач його армії в Україні.

Нагадаємо, раніше експерт з російської політики Фіона Хілл сказала, що коли вона сиділа поруч з кремлівським лідером на зустрічі між офіційними особами Москви і Вашингтона, звернула увагу на його дивний запах. Було враження, ніби він "вийшов зі спеціальної підготовчої ванни", а ще він нічого не їв.

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