Лавров відреагував на чутки про хворобу Путіна

Сергій Лавров висловився про стан Путіна / Reuters

З поведінки президента Росії Володимира Путіна навряд чи можна зробити висновок про те, що у нього є проблеми зі здоров'ям, йдеться в інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова для французького телеканалу TF1.

"Ви знаєте, президент Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете бачити його на екранах, читати його звернення, слухати його виступи. Не думаю, що розсудливі люди зможуть побачити у цієї людини будь-які симптоми хвороби", - зазначив він.

Раніше повідомлялося про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запланував переговори з Володимиром Зеленським і призвідником війни Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися вже завтра, 30 травня.

Ердоган закликає сторони до спільної розмови. Президент Туреччини планує обговорити питання війни в Україні.

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