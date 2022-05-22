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"Переміг рак, але втратив зв'язок з людьми": режисер Олівер Стоун розповів про хворобу Путіна

22 травня 2022, 08:39

Олівер Стоун, відомий своєю підтримкою Путіна, розповів, що знає з цього приводу.

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Режисер Олівер Стоун розповів про хворобу Путіна / скріншот

Американський режисер Олівер Стоун, який раніше зняв пропагандистський фільм про Володимира Путіна, заявив, що російський диктатор перехворів на рак.

Припущення про хворобу російського диктатора Володимира Путіна висувають вже давно. Олівер Стоун, відомий своєю підтримкою Путіна, розповів, що знає з цього приводу. В подкасті журналіста Лекса Фрідмана він запевнив, що Путін нібито вже перехворів на рак.

При цьому Стоун зазначив, що не може сказати нічого точно, тому що не знає.

Стоун виправдовує Путіна, мовляв, через довгий час в самоізоляції той міг втратити контакт з людьми.

"У Путіна був рак, і я думаю, він переміг його, але він ще був ізольований під час коронавірусу. Можливо, він втратив зв'язок з людьми",– заявив режисер.

Відповідаючи на питання, чи було рішення напасти на Україну безумством або стратегічним розрахунком, Стоун зазначив: "Я не можу вам з упевненістю відповісти. По-перше, ми не знаємо, що йому сказали, Чи дійсно йому розвідка давала правильні оцінки. Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, що живуть в Україні. Це могло бути одним з факторів того, що він некоректно оцінив наслідки (розв'язаної ним війни, - ред)".

читайте також"Краще б він помер": російські олігархи міркують про смерть хворого Путіна - ГрозєвНагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

Також журналісти повідомляли, що найближчим часом президенту РФ Володимиру Путіну належить хірургічне втручання. На оперативному лікуванні наполягають лікарі. Стверджується, що у глави Кремля рак, хвороба Паркінсона і шизоаффіктивний розлад. На час відсутності керувати країною буде Секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

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