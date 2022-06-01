Протягне не більше 4 місяців: Путіна готують до операції – журналіст

Путіна готують до операції через онкологічне захворювання – журналіст/ Reuters, ua.depositphotos.com

Журналістам стало відомо, що російського президента Володимира Путіна готують до операції через онкологію. Оперативне втручання планують провести у Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі ізраїльський журналіст, оглядач Інтернет-видання "Деталі" Марк Котлярський. За інформацією, яку йому повідомило неназване джерело у Москві, в Путіна діагностували рак підшлункової залози.

Для того, щоб провести операцію, один з корпусів центру Блохіна закрили для прийому інших пацієнтів. Путіна зараз чекають у медзакладі на передопераційне обстеження (пункцію черевної порожнини).

Як пояснили Котлярському його джерела, рак підшлункової залози, який діагностований в російського диктатора, це злоякісна агресивна пухлина, для якої характерне неконтрольоване розростання залозистих та епітеліальних тканин у вивідних протоках органу.

"Причому швидше за все хвороба прогресує настільки, що операція якщо і продовжить життя, то ненадовго. На думку джерел, йдеться максимум про 3-4 місяці", – каже журналіст.

Як розповів Котлярський представникам Telegram-каналу "Можем объяснить", таку інформацію йому надали два джерела. Одне – з лікарських кіл Москви, інше – близьке до підрозділу кремлівської адміністрації, що відповідає за здоров'я президента РФ.

Хвороба Путіна

Раніше західні ЗМІ із посиланням на джерело в російській розвідці повідомляли, що Путін має онкологічне захворювання, яке прогресує. Лікарі дали йому прогноз, згідно з яким диктатор РФ проживе 2-3 роки, і 3 роки – це максимум. Через хворобу в Путіна сильно тремтять кінцівки і падає зір.

Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав новини у західних ЗМІ про нібито смертельну хворобу Володимира Путіна інформаційним вкиданням, яке призначене для того, щоб підірвати легітимність російського президента.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров відреагував на чутки про хворобу Путіна і заявив, що нібито з поведінки президента Росії навряд чи можна зробити висновок про те, що у нього є проблеми зі здоров'ям.

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