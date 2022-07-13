У Туреччині завершилися переговори між Україною і РФ по "зерновому коридору": перші подробиці

Переговори між РФ, Україною, Туреччиною і ООН були закритими для преси.
13 липня в Стамбулі завершилися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.
Як повідомляє Міністерство оборони Туреччини в Twitter, переговори проходили між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, України та Росії, а також делегацією ООН.
Учасники зустрілися в павільйоні "Календер" в Стамбулі.
Переговори стосувалися питання безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які залишаються в українських портах.
Як повідомляється, переговори були закритими для преси. Подробиці зустрічі будуть пізніше.
Зерновий коридор і переговори з РФ
Зазначимо, 11 липня президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський і президентом Путіним.
Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.
У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.
Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.
Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.
читайте також"Пора діяти": Ердоган звернувся до Путіна і зажадав забезпечити "зерновий коридор"
Читайте також:
- Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України - Міноборони Британії
- Туреччина затримала судно РФ з краденим українським зерном: посол розповів про його подальшу долю
- Туреччина відпустила корабель РФ з вкраденим у Бердянську зерном: Україна вимагає розслідування