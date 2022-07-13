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У Туреччині завершилися переговори між Україною і РФ по "зерновому коридору": перші подробиці

13 липня 2022, 18:43

Переговори між РФ, Україною, Туреччиною і ООН були закритими для преси.

переговори Україна РФ
Переговори Україна РФ / twitter.com/tcsavunma

13 липня в Стамбулі завершилися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.

Як повідомляє Міністерство оборони Туреччини в Twitter, переговори проходили між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, України та Росії, а також делегацією ООН.

Учасники зустрілися в павільйоні "Календер" в Стамбулі.

Переговори стосувалися питання безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які залишаються в українських портах.

Як повідомляється, переговори були закритими для преси. Подробиці зустрічі будуть пізніше.

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Зерновий коридор і переговори з РФ

Зазначимо, 11 липня президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський і президентом Путіним.

Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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