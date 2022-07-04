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Туреччина затримала судно РФ з краденим українським зерном: посол розповів про його подальшу долю

4 липня 2022, 08:36

Росія хотіла вивезти вкрадене українське зерно через порт Бердянська.

корабель, зерно
Туреччина затримала судно РФ з краденим українським зерном / скріншот

Туреччина затримала російське вантажне судно з викраденим в України зерном. Корабель привіз вантаж з тимчасово окупованого Бердянська.

Україна очікує, що Туреччина не тільки заарештує сам суховантаж "Жибек Жолі", але й конфіскує майно, що перевозиться ним, в ефірі телемарафону повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він зазначив, що подальша доля судна буде вирішена вже 4 липня.

"Судно стоїть прямо перед входом в порт – воно затримане митними органами Туреччини. Завтра (4 липня) відбудеться нарада під час якої вирішать подальшу долю судна. Наш запит переданий і ми сподіваємося, що судно заарештують, майно конфіскують і притягнуть всіх до відповідальності, хто причетний до цього", – розповів він.

читайте також"Ми займаємося реалізацією цілей": Лавров нахабно відповів, Чому Росія краде українське зерноБоднар зазначив, що ситуація навколо цього судна – особлива, бо воно стало першим, якому РФ спробувала вивезти вкрадене українське зерно через порт Бердянська.

"Це - нелегально. Це - велике нахабство. І, звичайно, це спроба пробити коридор для виходу з [тимчасово] окупованих портів - щоб вивозити українське майно", - підкреслив посол.

Росія краде українське зерно

Глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що світ повинен знати, що "рекордний урожай" Росії, про який вона заявляє, – це вкрадене в Україні зерно.

"Для нас голод – це шанс", – відверто кажуть російські пропагандисти. Світ повинен знати: "рекордний урожай" – це вкрадене в українських фермерів зерно. Справжній портрет РФ - вбивці, злодії, кати", - підкреслив Подоляк.

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