Туреччина відпустила корабель РФ з вкраденим у Бердянську зерном: Україна вимагає розслідування

Туреччина відпустила корабель РФ з вкраденим у Бердянську зерном/ Facebook Vasyl Bodnar, agroanimal.com.ua

Турецька сторона відпустила зі свого порту Карасу затриманий раніше російський корабель "Жібек Жоли", який перевозив на своєму борту вкрадене зерно з окупованого Бердянська.

Судно відпустили ввечері 6 липня, ігноруючи заяви української сторони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Про те, що корабель з краденим зерном зайшов у порт Карасу, стало відомо 1 липня. Тоді про це повідомив у Facebook посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар, зазначивши, що Україна уже просить Туреччину вжити невідкладних заходів з цього приводу.

І завдяки зусиллям України вдалося добитися того, що зерно з судна так і не було розвантажене, а корабель був затриманий. Наша держава направила в Туреччину запит на арешт судна і вантажу.

Проте вже ввечері 6 липня корабель таки випустили із порту. В МЗС України тепер вимагають належного розслідування цього факту.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібним випадкам у майбутньому", – йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Також турецького посла в Києві у зв’язку з цієї ситуацією запросили прийти в МЗС України.

Раніше глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький, який був призначений окупантами, повідомляв, що нібито судно вивезло з Бердянська 7 тисяч тонн краденого українського зерна.

Корабель "Жібек Жоли" був побудований в РФ на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping. Проте при цьому він ходить під російським прапором.

Вивезення Росією краденого українського зерна

Раніше глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що світ повинен знати, що "рекордний урожай" Росії, про який вона заявляє, – це вкрадене в Україні зерно.

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