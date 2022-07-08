"РФ змушена буде сісти за стіл переговорів": Зеленський розповів про закінчення війни в 2022 році

Володимир Зеленський / УНІАН і Держприкордонслужба

Війна в Україні може завершитися до кінця 2022 року. Як розповів президент України Володимир Зеленський, запорукою цього є єднання українського народу та своєчасні поставки потужного озброєння від західних партнерів.

В інтерв'ю СNN президент зазначив, що спільними зусиллями до кінця року можна домогтися таких успіхів на фронті, що Росія змушена буде сісти за стіл переговорів.

На думку глави держави, перспектива завершення війни ще до кінця 2022 року цілком реальна.

"Якщо наша країна буде такою об'єднаною, яка зараз, якщо потужна зброя буде надходити від наших партнерів нам вчасно і якщо успіх і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато чого зробити до кінця цього року. І Росія буде змушена сісти за стіл "переговорів", - сказав Зеленський.

Питання своєчасних і достатніх поставок потужного західного озброєння вкрай важливе і в битві за Донбас, де ведуться запеклі бої і де, за словами Зеленського, ситуація зараз найскладніша.

"У них більше артилерії і РСЗВ, але і більше жертв. Тому ми просимо Західне озброєння, щоб змінити баланс сил", - сказав президент.

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Деокупація територій

"Ми будемо боротися за кожен клаптик нашої території. Ми, може, все відразу не повернемо, це зрозуміло. Деякі речі повертаються на поле бою. Для цього нам потрібно технічно бути забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпечені, ми будемо деокупувати наші території, але деякі території, напевно, хотілося б в це вірити, ми повернемо дипломатичним шляхом. Дипломатичний шлях - менше жертв, але це більше часу. Може бути і так", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що українці не готові віддавати свої території і визнавати ці території частиною РФ.

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