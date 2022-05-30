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"КДБшне маскування": Кулеба прокоментував "готовність Росії" до переговорів з Україною

30 травня 2022, 19:17

Переговори з РФ "впираються" у наступ окупантів на Донбасі та ракетні обстріли, зазначає очільник українського МЗС.

Кулеба прокоментував "готовність Росії" до переговорів з Україною/ Reuters

Усі заяви Росії про те, що вона нібито готова до перемовин з Україною, це не що інше, як "КДБшне маскування" для прикриття своїх справжніх намірів і дій на фоні масштабного наступу на Донбасі.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністром Європи і закордонних справ Франції Катрін Колонна у Києві. За його словами, зараз зрозуміло, на якій стадії перебувають переговори України з країною-агресоркою РФ.

"Вони на стадії повномасштабного наступу Росії на Донбасі, у спробах Росії встановити свою повноцінну владу на тимчасово окупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях, і у кожній ракеті, яка летить по тому чи іншому місту України або об'єкту нашої інфраструктури. Ось це все, що потрібно знати про налаштованість Росії на переговори", – наголосив Кулеба.

Він зазначив, що якби Росія хотіла переговорів, вона поводилася б точно не так, як зараз. Тому усі численні заяви країни-агресорки про нібито їхню готовність вести перемовини – це лише "КДБшне маскування" справжніх намірів і дій, каже Кулеба.

Переговори Зеленського і Путіна

Раніше прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував інформацію про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував українському і російському колегам Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести спільні телефонні переговори-конференцію. За словами Нікіфорова, українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Путін.

Після цього, у понеділок, 30 квітня, Ердоган провів телефонну розмову з Путіним. Турецький лідер запропонував главі РФ провести мирні переговори з Україною за участю ООН у Стамбулі.

Нагадаємо, що на понеділок у Ердогана також запланована телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

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