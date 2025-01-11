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В Татарстані горить один з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії - деталі

Марія Николишин
11 січня 2025, 18:30
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Цей завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом армії РФ.
В Татарстані горить один з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії - деталі
Горить НПЗ Танеко / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • У Татарстані горить нафтопереробний завод "Танеко"
  • Із території НПЗ евакуюють співробітників
  • Це вже не перше влучання в цей НПЗ

У Татарстані сьогодні, 11 січня, загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА. Про це пише телеграм-канал ASTRA.

За попередніми даними, горить одна з колон. Також звучить повітряна тривога. За словами очевидців, зараз із території НПЗ евакуюють співробітників. Офіційної деталей про пожежу поки що немає.

відео дня

Водночас, у Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників. Відповідні повідомлення прийшли місцевим жителям від МНС. Людей закликають залишатися вдома і не підходити до вікон.

Водночас, керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що в Татарстані є влучання в НПЗ Танеко.

"Це вже не перше влучання в цей НПЗ. Танеко є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік", - наголосив він.

За його словами, завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії.

"Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність рф вести інтенсивну війну. Минула атака безпілотника на НПЗ весною 2024 року пошкодила установку первинної переробки на заводі. Відстань від фронту понад 1000 км", - підкреслив Коваленко.

Пожежа в Татарстані – відео:

В Татарстані горить один з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії - деталі
В Татарстані горить один з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії - деталі
НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ Росії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

У ніч на 8 листопада був атакований нафтопереробний завод у Саратові. Операцію провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, повідомлялось, що три нафтопереробні заводи РФ – "Волгоградський", "Ільський" та "Яйський" – частково зупинили роботу, оскільки не змогли завершити плановий ремонт.

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Що відомо про ТАНЕКО?

ТАНЕКО - російське підприємство нафтопереробної галузі, що включає комплекс нафтопереробних і нафтохімічних заводів у місті Нижньокамську Республіки Татарстан. У 2022 році ТАНЕКО піднялося на п'яте місце в рейтингу найбільших нафтопереробних підприємств Росії, пише Вікіпедія.

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