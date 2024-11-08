Дрони ГУР передали 'вогняний привіт' НПЗ у Саратові - деталі успішної атаки

Про що йдеться:
- ГУР за допомогою дронів атакували нафтопереробний завод у Саратові
- Міноборони РФ "відчиталось" про успішне збиття
У ніч на 8 листопада був атакований нафтопереробний завод у Саратові. Операцію провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в Силах оборони.
Згідно з інформацією джерела, удар по НПЗ у Саратові здійснено за допомогою дронів в рамках операції української розвідки.
Раніше стало відомо, що вночі на заводі в Саратові виникла пожежа.
Губернатор регіону заявив про падіння уламків дронів у Заводському районі, де розташований нафтопереробний завод.
Що відомо про "Саратовський нафтопереробний завод"?
"Саратовський нафтопереробний завод" — одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть", пише Вікіпедія.
Знаходиться у Саратові (вулиця Брянська, будинок 1). Обсяг переробки нафти: 7,2 млн тонн (2020 рік).
Підприємство випускає понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку.
Міноборони РФ передбачувано повідомило, що нібито вночі системи ППО збили 17 дронів, із яких шість — у Саратовській області.
Удари по території Росії - що відомо
До слова, як повідомляв Главред, 6 листопада у російському Каспійську пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Згодом аналітик BILD Юліан Рьопке назвав імовірну мету атаки.
У Forbes також розповіли про удар ГУР по Каспійській флотилії РФ. Повідомляється, що вибух пошкодив три кораблі, включно з двома фрегатами класу "Гепард" - найбільшими кораблями флоту, а також меншим корветом "Буян".
До найскладніших операцій спецпідрозділу ГУР Group 13 у Чорному морі належить знищення російського судна "Сергій Котов". Корабель двічі був атакований поблизу Босфорської протоки, перш ніж його остаточно знищили у березні цього року.
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