У США заговорили про "путінське крило" в Республіканській партії

Експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні прокоментувала реакцію Дональда Трампа на смерть Олексія Навального.

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Ліз Чейні розкритикувала Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Після реакції експрезидента США Дональда Трампа на смерть російського опозиціонера Олексія Навального у США заговорили про ризик того, що в Республіканській партії є прихильники російського диктатора Володимира Путіна.

Експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні застерегла від того, щоб "путінське крило Республіканської партії не захопило західне крило Білого дому", передає CNN.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило західне крило Білого дому", - сказала Чейні. відео дня

Як Байден і Трамп відреагували на смерть Навального

Реакції президента США Джо Байдена та колишнього глави Білого дому Дональда Трампа на смерть ув'язненого російського опозиціонера кардинально відрізнялися.

Зокрема, Байден рішуче поклав провину на "Путіна і його головорізів".

"Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити", - сказав він.

Водночас Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість він понад 20 разів публікував дописи на різні теми, включно з його кримінальними справами та політичними опонентами.

Скандальні заяви Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп розповів історію, як за часів перебування на посаді глави держави він погрожував союзникам по НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали такі заяви Трампа "шокуючими".

Трамп неодноразово говорив, що має "чудові стосунки" з диктатором Путіним і в разі повернення до влади він "дуже швидко" завершить війну в Україні.

Трамп також заявляв, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Видання Financial Times писало про те, що експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати главою Білого дому. Уже зараз політик чинить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

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