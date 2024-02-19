УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У США заговорили про "путінське крило" в Республіканській партії

Анна Ярославська
19 лютого 2024, 07:32
Експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні прокоментувала реакцію Дональда Трампа на смерть Олексія Навального.
Дональд Трамп, Ліз Чейні, Білий дім
Ліз Чейні розкритикувала Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Після реакції експрезидента США Дональда Трампа на смерть російського опозиціонера Олексія Навального у США заговорили про ризик того, що в Республіканській партії є прихильники російського диктатора Володимира Путіна.

Експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні застерегла від того, щоб "путінське крило Республіканської партії не захопило західне крило Білого дому", передає CNN.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило західне крило Білого дому", - сказала Чейні.

відео дня

Як Байден і Трамп відреагували на смерть Навального

Реакції президента США Джо Байдена та колишнього глави Білого дому Дональда Трампа на смерть ув'язненого російського опозиціонера кардинально відрізнялися.

Зокрема, Байден рішуче поклав провину на "Путіна і його головорізів".

"Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити", - сказав він.

Водночас Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість він понад 20 разів публікував дописи на різні теми, включно з його кримінальними справами та політичними опонентами.

Скандальні заяви Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп розповів історію, як за часів перебування на посаді глави держави він погрожував союзникам по НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали такі заяви Трампа "шокуючими".

Трамп неодноразово говорив, що має "чудові стосунки" з диктатором Путіним і в разі повернення до влади він "дуже швидко" завершить війну в Україні.

Трамп також заявляв, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Видання Financial Times писало про те, що експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати главою Білого дому. Уже зараз політик чинить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Навальний новини Дональд Трамп Олексій Навальний
Реклама

Головне за день

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

08:19 Світ
Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

06:49 Україна
"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

22:59 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на тиждень із 19 до 25 лютого: Дівам - вирішальний момент, Ракам - пригоди 23058

Гороскоп на тиждень із 19 до 25 лютого: Дівам - вирішальний момент, Ракам - пригоди

«Серія помилок»: росіяни розстріляли групу бійців в Авдіївці, що кажуть у ЗСУ 5373

"Серія помилок": росіяни розстріляли групу бійців в Авдіївці, що кажуть у ЗСУ

Пенсії не платитимуть тим, хто не виконає умову: у ПФУ назвали нове правило 5057

Пенсії не платитимуть тим, хто не виконає умову: у ПФУ назвали нове правило

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися 4750

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися

Останні новини

08:19

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

07:51

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState

07:32

У США заговорили про "путінське крило" в Республіканській партії

06:58

Чому Навальний добровільно сів у в'язницю: про дивні рішення лідерівПогляд

06:49

Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

Не усі бійці покинули Авдіївку: як тривав вихід ЗСУ з міста і чому військові його критикуютьНе усі бійці покинули Авдіївку: як тривав вихід ЗСУ з міста і чому військові його критикують
06:10

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 11 секунд знайти морквину

05:30

Як правильно клеїти супер клеєм: прості, але дуже корисні поради для господаря

05:00

"Путін продовжить убивати": Ейдман відповів на питання про нову жертву диктатора РФ

04:30

Які рослини назавжди відлякають мишей із вашого подвір'я

Реклама
03:28

Один з трьох літаків підбито вже на території РФ: деталі нового удару ЗСУ по авіації ворога

02:36

Тямущі господині купують найдешевше мило - руки ним не миють

02:05

49-річна ексдружина Кличка в зухвалому образі повернулася в модельний бізнесВідео

01:35

Катя Осадча ніжно і мило привітала сина від Горбунова з 7-річчям

00:26

"Ганьба на цілий світ": Фаріон видала порцію критики Jerry Heil і alyona alyonaВідео

18 лютого, неділя
23:59

Україна готувалася до повномасштабного вторгнення Росії 5 місяців - ЗСУ

22:59

"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

22:57

Зірка "Топ-модель по-українськи" народила первістка і показала обличчя немовляти

22:06

Велика війна в Європі: Пісторіус назвав терміни ймовірної атаки РФ

22:02

Що потрібно з'їсти 19 лютого, щоб бути здоровим увесь рік: важливі прикмети дня

21:33

Вдова Білоножка розповіла, як співак бився з Віктором Ющенком через жінок

Реклама
21:12

Гороскоп Таро з 19 по 25 лютого: що зірки готують для кожного знака

21:04

Артилерія і снаряди для України: Зеленський розкрив домовленості в Мюнхені

20:58

"Мадам, Вам мало в Нью-Йорку просторів": рецензія на фільм "Мадам Павутина"Відео

20:52

Смерть Навального може пришвидшити передачу Taurus Україні - Politico

20:15

"Найкраща пара України": Залужний замилував Мережу чарівним фото з дружиною

20:10

"Усе вирішиться за 3 місяці": гучна заява Борреля щодо війни в Україні

19:53

Що не так з "гарантіями безпеки" для УкраїниПогляд

19:51

"У бій на смерть": полковник Британії розкрив план масштабного наступу РФ

19:49

Налетить сніг та вріже -6: в Україні повертається негода

19:12

Місячний календар на 19 лютого: для кого це найвдаліший день

19:09

"Ворог зміг створити перевагу": у Раді назвали причину виходу ЗСУ з Авдіївки

18:48

Окупанти намагаються прорватись до Роботиного: у DeepState показали новий наступ РФ

18:09

"Путін абсолютно божевільний": Ейдман пояснив, навіщо диктатору РФ смерть Навального

18:00

Що можна зробити зі старого простирадла: 3 корисні вироби

17:59

Майбутнє України без допомоги США: у Bloomberg описали неочікуваний сценарій подій

17:45

Піррова "перемога" РФ в АвдіївціПогляд

17:39

"Готові завершити "цей конфлікт": Путін видав цинічну заяву про війну в Україні

17:13

У Маріуполі отруїли непроханих "гостей" з Москви: нагодували обідом із миш'яком

16:59

Тіло Навального вкрите синцями: у ЗМІ розкрили деталі про можливе отруєння

16:32

"Джокер" Хоакін Фенікс вдруге стане батьком

Реклама
16:29

Зеленський озвучив нову заяву про мобілізацію в Україні

16:13

Окупанти розстріляли двох українських військовополонених - Сухопутні війська ЗСУ

15:55

"Бійці відійшли на нові позиції": у Третій штурмовій розкрили ситуацію біля Авдіївки

15:52

Медведєв істерить розділом Росії: звернувся до "улюбленого" аргументу і згадав про Авдіївку

15:32

Мовчунка-донька Сумської знялася в російському серіалі, який хейтять навіть фани

15:27

4 місця в домі, де категорично не можна ставити квіти

15:10

Більшу частину екіпажу не врятували: у ЗСУ розкрили деталі удару по Цезарю Кунікову

15:08

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися

14:45

Орхідеї цвістимуть постійно, якщо дотримуватися правила 10 днів з одним інгредієнтом

14:44

На каналі 2+2 – прем’єра документального проєкту "Володарі неба. На межі", присвяченого військовим льотчикам

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти